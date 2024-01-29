Urbay’dan öğrencilere burs desteği

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile BUÜ Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü’nde yer alan Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programlarına ilk 10 tercihi içinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca eğitim bursu verilecek. Bursalı iş insanı ve Sun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sühendam Urbay tarafından temin edilecek burs, her bir programdan 3 öğrenci olmak üzere toplam 15 öğrenciyi kapsayacak.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz,“Bilimsel çalışmalarımızın kalitesini ve niteliğini artırmaya özen gösteriyoruz. Başarılı gençleri üniversitemize çekmemiz gerekiyor. Bunun bir yolu da öğrencilerimize maddi destek vermekten geçiyor. Bu noktada bizlere Sühendam Urbay gibi burs katkısı sağlayan hayırsever iş insanlarımız var. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sühendam Urbay da Uludağ Üniversitesi’nin ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kendileri için her zaman özel bir yeri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sinan Çavun ile uzun yıllara dayanan bir dostlukları bulunduğunu aktaran Urbay, okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha da geliştirilebilmesi adına ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.