Türkiye ve Bosna Hersek’in ticari bağları güçleniyor

TEKSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan, “Bosna Hersek Türkiye, Türkiye de Bosna Hersek demek. Tarihi ve kültürel bağlarımızı perçinleyen karşılıklı ticari anlaşmalar, aramızdaki bağları kuvvetlendirmektedir. Tarihsel köklü bağlarımızdan alacağımız güçle, ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz. TEKSİDER Yönetimi olarak biz yola çıkarken öncelikle sektörümüzün dünya pazarlarındaki yerini önce korumayı, sonra da büyütmeyi hedeflemiştik. Bu yöndeki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

“Yatırımcıların ülkemize ilgisi bizi mutlu ediyor”

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ise ülkelerinin son dönemlerde birçok sektörde yükselişe geçerek dünya çapında yatırımcıların dikkatini çektiğini söyledi. Adis Alagiç, “Dünya çapında pek çok sektörden yatırımcılarla birlikte Türkiye’den değerli iş insanlarının da ülkemize olan ilgisi bizi mutlu ediyor. Bosna Hersek’te birçok sektörde olduğu gibi tekstil ve konfeksiyonda da önemli bir potansiyel var” dedi.