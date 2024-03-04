Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi BUSİAD'da masaya yatırıldı

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Enerji Uzmanlık Grubu tarafından düzenlenen, “Bursa Hidrojeni Konuşuyor-2 Türkiye'nin İlk Hidrojen Vadisi Güney Marmara Hidrojen Kıyısı” konulu toplantı, BUSİAD Evi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Güney Marmara Kalkınma Ajansı Hidrojen Çalışma Grubu Koordinatörü Mehmet Volkan Duman, Çanakkale ve Balıkesir'i kapsayan bölgelerinin 3 gigawatt yenilenebilir enerji üretimiyle Türkiye'nin lideri olduğunu söyledi. Bölgelerini hidrojen üretim merkezi yapmak istediklerini belirten Duman, yenilenebilir enerjinin yüzde 30'unu üreten bölgelerinin offshore rüzgar santralleri için de önemli olduğunu kaydetti. Bursa'ya kadar uzanan hatta, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda karbon emisyonu şartlarına uymak zorunda olan tesislerin bulunduğunu söyleyen Duman, “Kıyı alanında bir hidrojen üretim merkezi oluşturma nedenimiz bu” dedi.

Ton başına karbon salımı

İçdaş Demir Çelik Çelikhaneler Müdür Yardımcısı Serdar Erdemiş de, ton başına karbon salımının ortalama 2 kilogram civarında olduğunu ifade ederek, “Karbon salımında çelik sektörünün etkisi yüzde 8 gibidir” dedi. Asya çeliğine kirli çelik dendiğini de ifade eden Erdemiş, sahalarında gri hidrojen kullandıklarını da kaydetti. Erdemiş, ikiz dönüşüme inandıklarını ifade ederek, “Dünyada kimya ve çelik sektörünün birleşeceğine inanıyoruz. Yeşil ve dijital dönüşüm için çalışmalar yapıyoruz. Bölgemizde yeşil hidrojen ekosistemi oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Yılport Holding Kıdemli Proje ve Kontrol Mühendisi Metehan Yaşa ise, Yılport limanlarında konteynerleri taşıyan makinelerin hidrojen dönüşümüne ilişkin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ford Otosan Arge Yönetimi Kıdemli Uzmanı Emrah Kınav da, firmalarının hidrojen konusundaki arge faaliyetleri hakkında bilgi verirken, hidrojenin doğrudan yakıt olarak kullanıldığı ve bataryalı araçları besleyen hidrojen sistemlerine ilişkin çalışmalarını aktardı.