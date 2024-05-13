Bemis Elektrik, endüstriyel elektrik malzemeleri alanında kaliteli ürünleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sektörde öncü konumda bulunuyor.

1994 yılında kurulan firma, geçen 30 yıl içinde sürekli gelişerek sektördeki yerini sağlamlaştırdı. Firmanın 30. Yılı nedeniyle Hilton Otel’de gala gecesi düzenlendi. Etkinliğe, Bemis yetkilileri ile şirketin yurt içi ve yurt dışı paydaşları katıldı. Şirket yöneticileri ile paydaşlara, gecenin anısına çiçek takdim edildi.

Bemis’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Güneş, "30 yıl önce küçük bir atölyede başladığımız bu yolculuk, bugün büyük bir aileye dönüştü. Bu süre zarfında, müşterilerimizden aldığımız güven ve çalışanlarımızın özverisi sayesinde pek çok başarıya imza attık. İlerleyen yıllarda da aynı azim ve kararlılıkla büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Modern tesiste üretim

Bemis, 2018’de taşındığı Bursa OSB’deki modern üretim tesisinde halen faaliyetlerine devam ediyor. Şinasi Güneş, şu bilgileri verdi: “7/24 tam zamanlı Ar-Ge ve üretim faaliyetlerimiz devam etmektedir, sürekli gelişen ve ürün çeşitliliği böylesine geniş olan bir sektörde Ar-Ge asla durmamalıdır. Bemis halen 63 farklı ülkeye ihracat yapmaktadır. 7 kıtaya ürün ve hizmet vermekte olup, ağırlıklı olarak Avrupa pazarında faaliyetlerimiz mevcuttur. Polonya, Ukrayna, Almanya, Rusya, İspanya gibi ülkelerin yanı sıra farklı kıtalardan Mısır, Katar, Şili, Azerbaycan gibi ülkelerde de Bemis markası bilinmektedir. Hedefimiz, iç pazardaki hakimiyetimizi kaybetmeden yurtdışı oranımızı arttırmak. Hedeflediğimiz büyüme, yaklaşık yıllık yüzde 40-50 civarındadır. Ürünlerimiz endüstrinin her alanında, yani çok çeşitli sahalarda, kısaca elektriğin olduğu her yerde kullanılmaktadır.“