“Türkiye krizi fırsata çevirebilir”
Türkiye Genç İşinsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi’nin geleneksel olarak organize ettiği ‘Tecrübeler Konuşuyor’ panelinin bir yenisi daha geniş bir katılımla Almira Hotel’de gerçekleşti. ‘Makroekonomik Analizler ve Beklentiler’ ile ‘Uluslararası Piyasada Neler Oluyor?’ başlıklı konuların ele alındığı programa konuşmacı olarak, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, İş Yatırım Kurumsal Firmalar İş Geliştirme Müdürü Gökçekocaoğlu ve İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Aydın Eralp katıldı. Howden Sigorta ve İş Yatırım ortaklığıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, “Pandeminin yanı sıra; iklim değişikliği, Rusya-Ukrayna Savaşı, ham madde krizi, çip darboğazı derken, şimdi de dünya, büyük bir enerji krizi ile karşı karşıya. Yaşanan bu belirsiz süreçte, döviz kurlarındaki ani yükselişler de fiyatları ve satışları etkilerken, artan enerji maliyetleri, sanayici omzuna çok büyük bir yük getirmektedir. Kış sezonuna girerken, artan maliyetler sanayicilerimizin rekabet gücünü negatif bir şekilde etkilemekte, bu durum da ‘üretim üssü’ hedefiyle ilerleyen ülkemizin bu hedefine gölge düşürmektedir” İfadelerini kullandı.
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