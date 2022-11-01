“Türkiye krizi fırsata çevirebilir”

Türkiye Genç İşinsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi’nin gele­neksel olarak organize ettiği ‘Tecrübe­ler Konuşuyor’ panelinin bir yenisi daha geniş bir katılımla Almira Ho­tel’de gerçekleşti. ‘Makroekonomik Analizler ve Beklentiler’ ile ‘Uluslar­arası Piyasada Neler Oluyor?’ başlıklı konuların ele alındığı programa ko­nuşmacı olarak, İş Yatırım Uluslar­arası Piyasalar Direktörü Şant Manuk­yan, İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, İş Yatırım Kurumsal Firmalar İş Ge­liştirme Müdürü Gökçekocaoğlu ve İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Aydın Eralp katıldı. Howden Sigorta ve İş Yatırım ortaklı­ğıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, “Pandeminin yanı sıra; iklim değişikliği, Rusya-Ukrayna Savaşı, ham madde krizi, çip darboğazı derken, şimdi de dünya, büyük bir enerji krizi ile karşı karşıya. Yaşanan bu belirsiz süreçte, döviz kurlarındaki ani yükseliş­ler de fiyatları ve satışları etkilerken, ar­tan enerji maliyetleri, sanayici omzuna çok büyük bir yük getirmektedir. Kış se­zonuna girerken, artan maliyetler sanayicileri­mizin rekabet gücünü negatif bir şekilde etkile­mekte, bu durum da ‘üretim üssü’ hedefiyle ilerleyen ülkemizin bu hedefine gölge düşür­mektedir” İfadelerini kullandı.