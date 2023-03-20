TÜGİAD’ın gündemi deprem

TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Baykal başkanlığında 13. Dönem Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısı, TÜGİAD Dernek Binası’nda gerçekleştirildi. TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve üyelerinin yer aldığı yönetim kurulu toplantısının ana gündem maddelerini ‘Dep­rem’ ve ‘Deprem Ekonomisi’ oluşturdu. Depremin ekonomik etkilerine değinen Başkan Baykal, “Depre­min ekonomik boyutu elbette masaya yatırmamız ge­reken bir konu. İç göç hareketliliğine bağlı olarak istihdam konusunda birtakım sorunlar önümüzdeki günlerde daha ciddi bir noktaya gelebilir. Bölge öze­linde alınan ve alınacak ekonomik tedbirler büyük önem taşıyor. Bölgede iş gücünü ve ekonomik istik­rarı koruyacak yatırım teşviklerinin uygulanması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.