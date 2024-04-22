TÜGİAD Bursa, ekonominin geleceğini masaya yatırdı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi, “Küresel Piyasalar ve Türkiye Ekonomisinin Geleceği” konulu etkinlik düzenledi. Ekonomist, Osmanlı Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Murat Sağman ve Osmanlı Yatırım Yönetici Direktörü Gökhan Karakuş’un konuşmacı olarak katılım sağladığı programa, TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Baykal, Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜGİAD Bursa Şubesi Geçmiş Dönem Başkanları ve üyeler katıldı.

Enflasyon ve dolar kuru ile ilgili öngörülerini anlatan Osmanlı Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Murat Sağman, “Seçimden sonra dolar kurunda bir ralli beklendi ama bizim böyle bir beklentimiz yoktu. Gelinen noktada da tahminlerimizde haklı çıktığımızı gördük. Merkez Bankası’nın şu an için uyguladığı politikanın temelinde dolar kurunu tutmak var. Yıl sonunda dolar kurunun 40 lira civarında olmasını bekliyoruz” dedi. Yaz aylarında baz etkisi ile enflasyonda gerileme yaşanacağını ifade eden Sağman, “Önemli olan, eylül ve ekim aylarında gelecek enflasyon verisi. Şu anki politika kararlılıkla sürdürülürse yıl sonunda enflasyonun yüzde 45-50 bandında olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Osmanlı Yatırım Yönetici Direktörü Gökhan Karakuş da, “Türkiye’nin kısa vadede 200 milyar dolar gibi bir paraya ihtiyacı var. Bunun 110 milyar doları özel sektörün borcu, kalanı ise devletin. Bu borcun çevrilmesi ile ilgi bir sıkıntı göze çarpıyor. Bununla beraber dış ticaret açığı verdiğimiz için elimizde iki alan kalıyor. Biri turizm gelirleri, biri ise portföy yatırımları. Bir tarafta da “coğrafya kaderdir” hikayemiz var. Orta Doğu’da dengeler sürekli değişiyor. Bununla birlikte birçok yeni sorunla karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nakitte kalan kaybeder

“Burada doğru soru; “kriz anında neyi nasıl yönetiriz?” Türev piyasalarda tam olarak bunun için var” diyen Karakuş, şöyle devam etti:

“Türkiye Merkez Bankası da bu piyasalara destek oluyor. Artık üretim yapan yatırımcıların, işin içine finansal matematiği de sokması gerekiyor. Finansın dışında kaldığınız üretim matematiğinde, batan şirketler arasına giriyorsunuz. Bir firma esas faaliyetinden kar ediyor, işleri iyi ancak bilanço toplamına baktığınızda zararda. Çünkü; kur farkından dolayı öz sermayesini bitirmiş. Bu yüzden türev ürün kullanmak çok önemli. Türev ürünler sizi korur. Sizin maliyet mekanizmanızın içerisine türev ürün girerse, maliyet muhasebenizi çok daha rahat yapabilirsiniz. Bugün geldiğimiz tabloda nakitte kalan kaybeder.”