TSE’den HOSAB’a Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

Bursa’da kurulu bulunan Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (HOSAB), başlattığı Entegre Yönetim Sistemi yolculuğuna, Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) almaya hak kazandığı TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile hız kesmeden devam edi-yor.

Bölge yetkilileri ile ziyarette bir araya gelen TSE Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev ve Bur-sa Belgelendirme Müdürü Asu Kornoşor, HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ko-run’a TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini takdim etti. HOSAB Başkanı Korun, düzenlenen törende, belgeyi aldıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rakamlarla HOSAB

Temeli, 1995 yılında kurulan Hasanağa İşverenler Derneği (HİD) ile atılan HOSAB, 2003 yı-lında OSB statüsünü kavuştu. İmar planı 2008’de onaylanan bölge, 2014 itibariyle 148 hektar büyüklüğe ulaştı. 2022 yılı başı itibariyle, HOSAB’ın alan olarak büyüklüğü 213,94 hektara çıktı.

2008 yılında 40 dolayında olan bölgedeki gösteren firma sayısı, 2022 yılı Ocak ayı itibariyle 153’e yükseldi. Bölge firmalarında 2022 yılı başı itibariyle 13 bin kişi istihdam ediliyor ve bölgeden ihracat 2 milyar dolar seviyesine yaklaştı.