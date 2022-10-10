TR41 Bölgesi’nin kalkınma yol haritası şekilleniyor

Çalıştaylardan elde edilen veri ve öne­riler kapsamında 2024-2028 Bursa Es­kişehir Bilecik Bölge Planı şekillendiri­lecek. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2024-2028 TR41 Bölge Planı çalıştaylarının ilk aşamasını Bursa ayağıyla tamamladı. TR41 Bölgesi’nden kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, iş dünyası­nın temsilcileri, yerel yöneticileri ve STK yöneticilerinin katılımıyla düzen­lenen çalıştaylarla bölgenin kalkınma yol haritası belirlendi. BEBKA’nın 2010 yılında çalışma­larına başladığını ve üçüncü 5 yıllık bölge planı çalışmalarının hazırlandığını belir­ten Bursa Vali Yar­dımcısı Mustafa Öz­soy, “BEBKA kuruluşundan bu yana üniversitelere, OSB’lere, belediyelere destekler veriyor. Eği­timler düzenliyor, projelere verdiği des­tekle sadece kamu için değil, özel sektör için de çok önemli iş­lere imza atıyor. Bu iş­ler planlamayla olu­yor. Sadece ekonomik anlamda bu planlar yapılmıyor. Bölgenin tarımsal, çevresel an­lamındaki destekler içinde bu planlar or­taya çıkarılıyor” diye konuştu.