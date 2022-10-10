TR41 Bölgesi’nin kalkınma yol haritası şekilleniyor
BEBKA, 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı çalıştaylarının ilk aşamasını Bursa ile tamamladı.
Çalıştaylardan elde edilen veri ve öneriler kapsamında 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı şekillendirilecek. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2024-2028 TR41 Bölge Planı çalıştaylarının ilk aşamasını Bursa ayağıyla tamamladı. TR41 Bölgesi’nden kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, iş dünyasının temsilcileri, yerel yöneticileri ve STK yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştaylarla bölgenin kalkınma yol haritası belirlendi. BEBKA’nın 2010 yılında çalışmalarına başladığını ve üçüncü 5 yıllık bölge planı çalışmalarının hazırlandığını belirten Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, “BEBKA kuruluşundan bu yana üniversitelere, OSB’lere, belediyelere destekler veriyor. Eğitimler düzenliyor, projelere verdiği destekle sadece kamu için değil, özel sektör için de çok önemli işlere imza atıyor. Bu işler planlamayla oluyor. Sadece ekonomik anlamda bu planlar yapılmıyor. Bölgenin tarımsal, çevresel anlamındaki destekler içinde bu planlar ortaya çıkarılıyor” diye konuştu.
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