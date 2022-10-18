TOSYÖV Bursa’da gündem ‘KOBİ’lerde Kurumsal Sürdürülebilirlik’
Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa Destekleme Derneği (TOSYÖV) Bursa, ‘KOBİ’lerde Kurumsal Sürdürülebilirlik’ konulu program düzenleyecek.
Bursa Kent Konseyi Koza Salon’unda 19 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlikte birbirinden değerli konuşmacılar, KOBİ’lere önemli konularda bilgilendirmelerde bulunacak.
TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kazangil ile Sektör Kurullar Başkanı Hakan Çubukçu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak olan programın ilk oturumunda; SACHI Consultancy Kurucu Ortağı Senem Tanju kurumsal sürdürülebilirliğe giriş, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Güray Salihoğlu ve Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu Paris İklim Anlaşması, AB Yeşil Mutabakatı ve sektörel etkileri ile döngüsel ekonomi konularında bilgilendirmelerde bulunacak. Programın ikinci oturumunda ise SACHI Consultancy kurucu ortakları Çiğdem Palalı ve Senem Tanju sürdürülebilir finans ve iyi uygulama örnekleri konularında bilgilerini katılımcılarla paylaşacak.
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