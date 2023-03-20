TEKSİDER’in gündemi, ‘markalaşma ve patent’

Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER), ‘TEKSİDER Akademi’ ismiyle sektör temsilcilerine yönelik olarak, konularının uzmanı ko­nukların katılımları ile bilgilendirme toplantılarına başladı.

TEKSİDER Yönetimi, üyelerinin ve sektör temsilcile­rinin önünü açan, geleceğe hazırlayan proje ve çalış­malarını sürdürüyor. Bu kapsamda ‘TEKSİDER Akademi’ programını başlatan TEKSİDER Yönetimi, ilk organizasyonunu Türk ve Avrupa Patent Vekili, Erdem Kaya Patent Genel Müdürü Erdem Kaya’nın ‘Alın Teri mi, Akıl Teri mi?’ konulu sunumu ve Sistem Global Teknoloji Bölge Yöneticisi Zuhal Kardeşler’in TÜBİTAK ve KOSGEB’in ürün ve proje bazlı desteklerini anlatı­mıyla gerçekleştirdi.

Almira Otel’de gerçekleştirilen programa, TEKSİDER üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren TEKSİDER Yönetim Ku­rulu Başkanı Nermin Ceyhan, günümüzde dünya mo­dasına yön veren şirketlerin hemen hemen hepsinin markalarına büyük yatırımlar yaptığını ifade etti. Erdem Kaya’nın ardından söz alan Sistem Global Tek­noloji Bölge Yöneticisi Zuhal Kardeşler ise katılımcı­lara TÜBİTAK ve KOSGEB’in proje, ürün bazlı destek programlarının yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın yurt içi ve yurt dışı destek bazlı programlarını anlattı.