TEKSİDER’den BESOB’a ziyaret
Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit’i makamında ziyaret etti.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) esnaf sarayında gerçekleştirilen ziyarette TEKSİDER’in çalışmaları hakkında bilgiler veren Nermin Ceyhan, sektöre, Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıktıkları yolda kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiklerini belirterek, Bursa’nın tüm dinamikleri ile iş birliğine hazır oldukları mesajını verdi.
BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ise TEKSİDER’in çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini ifade ederek, Bursa’ya hizmet adına çalışan herkese her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.