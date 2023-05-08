TEKSİDER’den BESOB’a ziyaret

Tekstil ve Konfeksi­yon Sanayi İş İn­sanları Derneği (TEKSİDER) Yönetim Ku­rulu Başkanı Nermin Ceyhan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit’i makamında ziyaret etti.

Bursa Esnaf ve Sanat­karlar Odaları Birliği (BESOB) esnaf sarayında gerçekleştirilen ziyarette TEKSİDER’in çalışmaları hakkında bilgiler veren Nermin Ceyhan, sektöre, Bursa ve ülke ekonomi­sine katkı sağlamak amacıyla çıktıkları yolda kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiklerini be­lirterek, Bursa’nın tüm dinamikleri ile iş birli­ğine hazır oldukları mesajını verdi.

BESOB Başkanı Fahret­tin Bilgit ise TEKSİDER’in çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettikle­rini ifade ederek, Bursa’ya hizmet adına çalışan her­kese her zaman destek vermeye hazır oldukla­rını söyledi.