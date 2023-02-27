TEKSİDER sektöre ivme kazandıracak
Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği’nin (TEKSİDER) 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Nilüfer Podyum Davet’te yapılan Genel Kurula Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Mehmet Temirtaş, Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, BALGÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, RUMELİSİAD Başkanı ve Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, MUŞSİAD Başkanı Ayhan Durgun, BEKSİAD Bşk. Yrd. Sedat Şengül ile kurum- kuruluşların temsilcileri ve TEKSİDER üyeleri katıldı.
TEKSİDER’in tekstil ve konfeksiyon sektörünün iş dünyasındaki sesi olabilmek amacıyla yola çıktığını anlatan Nermin Ceyhan, ana hedeflerini şu şekilde anlattı:
“Projelerimizi kamu kurumları, üniversitelerimiz, akademik odalar, iş dünyası kuruluşları ve STK’larla işbirliği halinde hayata geçirmek istiyoruz. Tekstil ve konfeksiyon sektörü için geniş tabanlı bir sinerji oluşturmayı amaçlıyoruz.”
TEKSİDER’in Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Nermin Ceyhan, Sedat Mermer, Cem Hayırlı, Süheyla Altan Kırcı, Abdullah Furkan Yılmaz, Harun Yugruş, Hakan Bayar
Denetleme Kurulu Asil Üyeler: Mehmet Yavuz Ankara, İsmail Kemal Paçin, Ferhat Özaki