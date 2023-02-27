TEKSİDER sektöre ivme kazandıracak

Nilüfer Podyum Da­vet’te yapılan Genel Kurula Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sü­leyman Çelik, Yıldırım Be­lediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Mehmet Te­mirtaş, Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Bak­lan, BALGÖÇ Genel Baş­kanı Prof. Dr. Emin Balkan, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, RUME­LİSİAD Başkanı ve Sırbis­tan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp, MARSİFED Baş­kanı Ramazan Kaya, BUİ­KAD Başkanı Oya Eroğlu, Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, MUŞSİAD Başkanı Ayhan Durgun, BEKSİAD Bşk. Yrd. Sedat Şengül ile kurum- kuruluşların temsilcileri ve TEKSİDER üyeleri katıldı.

TEKSİDER’in tekstil ve konfeksiyon sektörünün iş dünyasındaki sesi olabil­mek amacıyla yola çıktı­ğını anlatan Nermin Ceyhan, ana hedeflerini şu şekilde anlattı:

“Projelerimizi kamu ku­rumları, üniversitelerimiz, akademik odalar, iş dün­yası kuruluşları ve STK’larla işbirliği halinde hayata geçirmek istiyoruz. Tekstil ve konfeksiyon sek­törü için geniş tabanlı bir sinerji oluşturmayı amaçlı­yoruz.”

TEKSİDER’in Yönetim Kurulu ve Denetleme Ku­rulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Nermin Ceyhan, Sedat Mermer, Cem Hayırlı, Süheyla Altan Kırcı, Abdul­lah Furkan Yılmaz, Harun Yugruş, Hakan Bayar

Denetleme Kurulu Asil Üyeler: Mehmet Yavuz Ankara, İsmail Kemal Paçin, Ferhat Özaki