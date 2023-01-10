Sanayi-üniversite işbirliği genişliyor

Üniversite – sanayi işbirliği çalış­malarının geliştirilmesine ön­celik veren BUÜ, sektörün öncü firma ve kurumlarıyla protokoller imzala­mayı sürdürüyor. BUÜ bu kapsamda farklı sektörlere yönelik işbirliklerini genişletiyor.

Otomotivde çifte imza

BUÜ otomotiv sektörüne yönelik yeni iki protokole imza attı.

Sektörün öncü firmaların­dan İnallar ile işbirliği ger­çekleştiren Üniversite, yapılan anlaşma kapsa­mında teknik bilgi ve bece­risi yüksek nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve sektöre kazandırılması adına firma ile ortak çalışmalar yürütecek.

BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yük­sekokulu tarafından altyapısı hazırla­nan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile İnallar Genel Müdürü Hüseyin Tetik imza attı. BUÜ Yönetimi, Teknik Bi­limler Meslek Yüksekokulu’nun ön­cülük ettiği ve Üniversite-Sanayi iş­birliğine katkı sunacak özel bir proto­kole daha imza attı. BUÜ; hibrid ve elektrikli araçlar alanında Ar-Ge, tek­noloji ve kapasite geliştirmek, nite­likli insan kaynağı yetiştirmek ve bu kapsamda sürdürülebilir çözümler üretebilmek amacıyla Türkiye Ma­deni Eşya Sanatkârları Federasyonu ile işbirliği yapacak. Hazırlanan proto­kole Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kıla­vuz ve Federasyon Başkan Vekili Mustafa Geç imza attı.

Lojistik ve yazılıma nitelikli iş gücü

BUÜ yönetimi farklı sektörlere yö­nelik işbirliklerini de genişleti­yor. Üniversite yönetimi bu kapsamda lojistik sektöründeki öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunmak adına ESA Lojis­tik ile protokol imzaladı. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kı­lavuz ve ESA Lojistik ve Güm­rükleme Kurucusu Erdi Altıntaş ile akademisyenler ve firma temsilcileri katıldı.

Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliş­tirilmesi amacıyla Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun öncülü­ğünde BUÜ ve TÜYAFED arasında özel bir protokol imzalandı.

Anlaşmaya göre kamu, özel sektör, sanayi ve STK işbirliğinde öğrencilere yeni beceri ve yetkinliklerin kazandı­rılması hedefleniyor.

Protokol, aynı zamanda Teknik Bi­limler MYO’da eğitim gören öğrenci­lere yeni uygulama dersi ve staj imkanlarının sağlanmasının da önünü açacak. Hazırlanan protokol BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kı­lavuz ve TÜYAFED Genel Başkanı Mustafa Çalış tarafından imzalandı.