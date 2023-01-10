Sanayi-üniversite işbirliği genişliyor
Sanayi üniversite işbirlikleri konusunda hareketli bir yılı geride bırakan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2023 yılına da hızlı başladı. BUÜ yeni işbirlikleriyle farklı sektörlere fayda sağlayacak.
Üniversite – sanayi işbirliği çalışmalarının geliştirilmesine öncelik veren BUÜ, sektörün öncü firma ve kurumlarıyla protokoller imzalamayı sürdürüyor. BUÜ bu kapsamda farklı sektörlere yönelik işbirliklerini genişletiyor.
Otomotivde çifte imza
BUÜ otomotiv sektörüne yönelik yeni iki protokole imza attı.
Sektörün öncü firmalarından İnallar ile işbirliği gerçekleştiren Üniversite, yapılan anlaşma kapsamında teknik bilgi ve becerisi yüksek nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve sektöre kazandırılması adına firma ile ortak çalışmalar yürütecek.
BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından altyapısı hazırlanan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile İnallar Genel Müdürü Hüseyin Tetik imza attı. BUÜ Yönetimi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun öncülük ettiği ve Üniversite-Sanayi işbirliğine katkı sunacak özel bir protokole daha imza attı. BUÜ; hibrid ve elektrikli araçlar alanında Ar-Ge, teknoloji ve kapasite geliştirmek, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve bu kapsamda sürdürülebilir çözümler üretebilmek amacıyla Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu ile işbirliği yapacak. Hazırlanan protokole Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Federasyon Başkan Vekili Mustafa Geç imza attı.
Lojistik ve yazılıma nitelikli iş gücü
BUÜ yönetimi farklı sektörlere yönelik işbirliklerini de genişletiyor. Üniversite yönetimi bu kapsamda lojistik sektöründeki öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunmak adına ESA Lojistik ile protokol imzaladı. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz ve ESA Lojistik ve Gümrükleme Kurucusu Erdi Altıntaş ile akademisyenler ve firma temsilcileri katıldı.
Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun öncülüğünde BUÜ ve TÜYAFED arasında özel bir protokol imzalandı.
Anlaşmaya göre kamu, özel sektör, sanayi ve STK işbirliğinde öğrencilere yeni beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedefleniyor.
Protokol, aynı zamanda Teknik Bilimler MYO’da eğitim gören öğrencilere yeni uygulama dersi ve staj imkanlarının sağlanmasının da önünü açacak. Hazırlanan protokol BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve TÜYAFED Genel Başkanı Mustafa Çalış tarafından imzalandı.
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