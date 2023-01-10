banner34

banner6

Son Dakika

Sanayi-üniversite işbirliği genişliyor

Sanayi üniversite işbirlikleri konusunda hareketli bir yılı geride bırakan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2023 yılına da hızlı başladı. BUÜ yeni işbirlikleriyle farklı sektörlere fayda sağlayacak.

İş Dünyası 10.01.2023, 00:10
Sanayi-üniversite işbirliği genişliyor

Üniversitesanayi işbirliği çalış­malarının geliştirilmesine ön­celik veren BUÜ, sektörün öncü firma ve kurumlarıyla protokoller imzala­mayı sürdürüyor. BUÜ bu kapsamda farklı sektörlere yönelik işbirliklerini genişletiyor.

Otomotivde çifte imza

BUÜ otomotiv sektörüne yönelik yeni iki protokole imza attı.

Sektörün öncü firmaların­dan İnallar ile işbirliği ger­çekleştiren Üniversite, yapılan anlaşma kapsa­mında teknik bilgi ve bece­risi yüksek nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve sektöre kazandırılması adına firma ile ortak çalışmalar yürütecek.

BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yük­sekokulu tarafından altyapısı hazırla­nan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile İnallar Genel Müdürü Hüseyin Tetik imza attı. BUÜ Yönetimi, Teknik Bi­limler Meslek Yüksekokulu’nun ön­cülük ettiği ve Üniversite-Sanayi iş­birliğine katkı sunacak özel bir proto­kole daha imza attı. BUÜ; hibrid ve elektrikli araçlar alanında Ar-Ge, tek­noloji ve kapasite geliştirmek, nite­likli insan kaynağı yetiştirmek ve bu kapsamda sürdürülebilir çözümler üretebilmek amacıyla Türkiye Ma­deni Eşya Sanatkârları Federasyonu ile işbirliği yapacak. Hazırlanan proto­kole Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kıla­vuz ve Federasyon Başkan Vekili Mustafa Geç imza attı.

Lojistik ve yazılıma nitelikli iş gücü

BUÜ yönetimi farklı sektörlere yö­nelik işbirliklerini de genişleti­yor. Üniversite yönetimi bu kapsamda lojistik sektöründeki öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunmak adına ESA Lojis­tik ile protokol imzaladı. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kı­lavuz ve ESA Lojistik ve Güm­rükleme Kurucusu Erdi Altıntaş ile akademisyenler ve firma temsilcileri katıldı.

Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliş­tirilmesi amacıyla Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun öncülü­ğünde BUÜ ve TÜYAFED arasında özel bir protokol imzalandı.

Anlaşmaya göre kamu, özel sektör, sanayi ve STK işbirliğinde öğrencilere yeni beceri ve yetkinliklerin kazandı­rılması hedefleniyor.

Protokol, aynı zamanda Teknik Bi­limler MYO’da eğitim gören öğrenci­lere yeni uygulama dersi ve staj imkanlarının sağlanmasının da önünü açacak. Hazırlanan protokol BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kı­lavuz ve TÜYAFED Genel Başkanı Mustafa Çalış tarafından imzalandı.

#Sanayi #Üniversite #BUÜ #2023
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18