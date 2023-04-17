“OSB’lerde yer seçimi hızlanacak”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Ku­ruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemelerin OSB’lerde yer se­çimi ve kamulaştırma süreçle­rini hızlandıracağını belirtti.

Resmi Gazete’de yayımlana­rak yürürlüğe giren ‘OSB Ka­nunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin yazılı açıklama yapan OSBÜK Başkanı Kü­tükcü, yeni düzenlemenin Tür­kiye’nin sanayi üretimine lokomotiflik yapan organize sanayi bölgelerinin yatırım ve üretim avantajlarını artıracağını ifade etti.

OSB’lerin yıllar süren yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerinin artık hızla­nacağını vurgulayan Kütükcü, “Yürür­lükteki imar planlarında sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde, planı onay­layan idarenin görüşünün alınması ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla OSB yer se­çimi işlemi yapılmadan OSB alanı ke­sinleştirilecek” değerlendirmesini yaptı.

Yönetmelikte belirtilen şart ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel malikle­rine, kamulaştırma yapılma­dan seçilen alanda OSB tarafından yer verilebileceğini dile getiren Kütükcü, şunları kaydetti:

“Ayrıca OSB’lerimize ilk defa ön tahsis uygulaması getirildi. Ön tahsis uygulamasıyla artık OSB’lerimiz yer seçimi ve ka­mulaştırma süreçleri devam ederken, yatırımcılara belirlenen bedel üzerin­den ön tahsis yapabilecekler. OSB’ler ön tahsis uygulaması ile elde ettikleri gelirle, bu alanda kamulaştırma bedel­lerini ödeyebilecekleri gibi altyapı ça­lışmalarını da yapabilecekler. Bu da OSB’lerimizi finansal açıdan rahatlatacak.”