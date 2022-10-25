Olpak’tan ihracatta yeni dönem şifreleri

Semih AYDIN

Müstakil Sanayici ve İşadam­ları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin ‘Müstakil Düşünceler’ konferansına konuk olan Dış Ekono­mik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak Türkiye ve dünyada yaşa­nan gelişmeler ışığında ihracat öngö­rülerini paylaştı.

Dünyada yaşanan teknolojik deği­şimin pandemiyle birlikte hız kazan­dığına dikkat çeken Olpak, dijitalleşme, lojistik, ulaşılabilirlik ve güvenli ticaret gibi kavramların bu süreçte ön plana çıktığını kaydetti. Türkiye’nin pandemi döneminde te­darik zincirini sağlıklı bir şekilde yö­neterek, bu süreci başarılı bir şekilde geçirdiğini söyledi.

2021 yılında Türkiye’nin dünya ti­caretindeki payının yüzde 1’i geçti­ğini söyleyen Olpak, burada hedefin yüzde 1,5 olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutaba­kat ile yeni bir dizayn ortaya koydu­ğunu belirten Olpak, önümüzdeki süreçteki en önemli risklerin kur, faiz ve enflasyon olduğuna dikkat çekti. Dünyanın şu anda resesyon­dan geçtiğini kaydeden Olpak, “Tür­kiye olarak ihracatı­mız artarken, üretimi­miz de artıyor. Ancak euro/dolar paritesin­den kaynaklı olarak karımız düşüyor. Bunun yanında itha­latımızda da ciddi bir artış söz konusu. 7 ayda ihracatımız yüzde 17 artarken, it­halattaki artış yüzde 41’i buldu” dedi.

Olpak, risklerin üs­tesinden gelebilmek adına Uzak Doğu ve ABD pazarının ciddi fırsat­lar sunduğunu belirterek, ABD’de de gerçekleştirdikleri araştırmalar neti­cesinde, bu ülkede mobilya ile oto­motiv ve yan sanayi sektörlerini büyük fırsatlar beklediğini dile getirdi.