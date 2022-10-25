Olpak’tan ihracatta yeni dönem şifreleri
DEİK Başkanı Nail Olpak, Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik durgunluğa dikkat çekerek Uzak Doğu ülkeleri ve ABD’nin Türkiye için önemli pazarlar olabileceğini söyledi.
Semih AYDIN
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin ‘Müstakil Düşünceler’ konferansına konuk olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler ışığında ihracat öngörülerini paylaştı.
Dünyada yaşanan teknolojik değişimin pandemiyle birlikte hız kazandığına dikkat çeken Olpak, dijitalleşme, lojistik, ulaşılabilirlik ve güvenli ticaret gibi kavramların bu süreçte ön plana çıktığını kaydetti. Türkiye’nin pandemi döneminde tedarik zincirini sağlıklı bir şekilde yöneterek, bu süreci başarılı bir şekilde geçirdiğini söyledi.
2021 yılında Türkiye’nin dünya ticaretindeki payının yüzde 1’i geçtiğini söyleyen Olpak, burada hedefin yüzde 1,5 olduğunu dile getirdi.
Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ile yeni bir dizayn ortaya koyduğunu belirten Olpak, önümüzdeki süreçteki en önemli risklerin kur, faiz ve enflasyon olduğuna dikkat çekti. Dünyanın şu anda resesyondan geçtiğini kaydeden Olpak, “Türkiye olarak ihracatımız artarken, üretimimiz de artıyor. Ancak euro/dolar paritesinden kaynaklı olarak karımız düşüyor. Bunun yanında ithalatımızda da ciddi bir artış söz konusu. 7 ayda ihracatımız yüzde 17 artarken, ithalattaki artış yüzde 41’i buldu” dedi.
Olpak, risklerin üstesinden gelebilmek adına Uzak Doğu ve ABD pazarının ciddi fırsatlar sunduğunu belirterek, ABD’de de gerçekleştirdikleri araştırmalar neticesinde, bu ülkede mobilya ile otomotiv ve yan sanayi sektörlerini büyük fırsatlar beklediğini dile getirdi.
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Ekim 2022