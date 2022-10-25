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Olpak’tan ihracatta yeni dönem şifreleri

DEİK Başkanı Nail Olpak, Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik durgunluğa dikkat çekerek Uzak Doğu ülkeleri ve ABD’nin Türkiye için önemli pazarlar olabileceğini söyledi.

İş Dünyası 25.10.2022, 00:06
Olpak’tan ihracatta yeni dönem şifreleri

Semih AYDIN

Müstakil Sanayici ve İşadam­ları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin ‘Müstakil Düşünceler’ konferansına konuk olan Dış Ekono­mik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak Türkiye ve dünyada yaşa­nan gelişmeler ışığında ihracat öngö­rülerini paylaştı.

Dünyada yaşanan teknolojik deği­şimin pandemiyle birlikte hız kazan­dığına dikkat çeken Olpak, dijitalleşme, lojistik, ulaşılabilirlik ve güvenli ticaret gibi kavramların bu süreçte ön plana çıktığını kaydetti. Türkiye’nin pandemi döneminde te­darik zincirini sağlıklı bir şekilde yö­neterek, bu süreci başarılı bir şekilde geçirdiğini söyledi.

2021 yılında Türkiye’nin dünya ti­caretindeki payının yüzde 1’i geçti­ğini söyleyen Olpak, burada hedefin yüzde 1,5 olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutaba­kat ile yeni bir dizayn ortaya koydu­ğunu belirten Olpak, önümüzdeki süreçteki en önemli risklerin kur, faiz ve enflasyon olduğuna dikkat çekti. Dünyanın şu anda resesyon­dan geçtiğini kaydeden Olpak, “Tür­kiye olarak ihracatı­mız artarken, üretimi­miz de artıyor. Ancak euro/dolar paritesin­den kaynaklı olarak karımız düşüyor. Bunun yanında itha­latımızda da ciddi bir artış söz konusu. 7 ayda ihracatımız yüzde 17 artarken, it­halattaki artış yüzde 41’i buldu” dedi.

Olpak, risklerin üs­tesinden gelebilmek adına Uzak Doğu ve ABD pazarının ciddi fırsat­lar sunduğunu belirterek, ABD’de de gerçekleştirdikleri araştırmalar neti­cesinde, bu ülkede mobilya ile oto­motiv ve yan sanayi sektörlerini büyük fırsatlar beklediğini dile getirdi.

#DEİK Başkanı Nail Olpak #İhracat #ABD #Avrupa #Uzak Doğu
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