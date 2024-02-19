OİB ve UTİB’in iki UR-GE projesine ödül

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katıldığı çalıştayda, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Mehtap Ekinci, otomotiv ve tekstilde iyi uygulama örneği olarak seçilen iki ur-ge projesi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Ekinci, panelde İyi Uygulama Örneği seçilen Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) "Otomotivde Yeşil Dönüşüm UR-GE Projesi" danışmanlık faaliyetleri ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) "Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi" alım heyeti organizasyonu hakkında sunumlar yaptı. Ekinci, konuşmasında UR-GE projelerinin ihracata sağladığı katkılar ve özellikle OİB'in İsveç’e yönelik sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm uygulamalarının yerinde gözlemlenmesi hakkında değerlendirmelerde de bulundu.

Ticaret Bakanı Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

“Bakanlığımız tarafından 2014 yılından itibaren gerçekleştirilen Kümelenme Konferansı ve Çalıştayı’nın 6.sının gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk duymaktayım.

Kümelenme Konferansı, detaylı bir hazırlık ve programlı çalışmanın ürünü olmakla birlikte, çıkan her yeni zorluk karşısında yenilikçi fikirlerin, sürdürülebilir iş birlikleri ve ileriye dönük stratejilerin ortaya konulduğu önemli bir platformdur.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) ve kümelenme projeleri, ‘’küresel düşünüp yerel hareket etme’’ stratejimizin bir parçası olarak, kırsal kalkınmayı destekleyerek ve bu alanlarda yeni ekonomik fırsatlar oluşturup, hem kentlerimizdeki ekonomik yoğunlaşmayı optimize edecek hem de kırsal alanlarımızın gelişimine katkıda bulunarak; ülkemizin her köşesinde sürdürülebilir büyümeyi, ihracatı ve sosyal uyumu dengeye getirmesine hizmet etmektedir.

Ülkemizi, firmalarımızı ve girişimcilerimizi küresel alanda daha rekabetçi kılmak için gerçekleştirilen bu önemli projeler ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle program kapsamında ödüle layık görülen her bir girişimcimizi yürekten kutlarım.”