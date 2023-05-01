NOSAB yaraları sarmaya devam ediyor

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmaya devam ediyor. Bölge sanayilerinin desteğiyle NOSAB’da üretilen 100 konteyner Adıyaman’a ulaştı. Montaj için bölgeye intikal eden NOSAB ekibi, yaşam evlerinin kurulumunu iki hafta içinde tamamlayacak. Bölgeye gidecek ikinci parti için üretim devam ediyor.