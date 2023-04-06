Milletvekili aday adaylarını buluşturan iftar

Paryel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Ak Parti Bursa Milletvekili Aday Adayı Mirza Parlakyiğit, her yıl geleneksel olarak dostlarla bir araya geldikleri iftar buluşmasının bu yıl seçim öncesine gelmesinden dolayı daha da renkli geçtiğini söyledi. Gerek iş dünyası, gerekse sivil toplum temsilcilerinden oluşan Bursa’nın dinamiklerini bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını belirten Parlakyiğit, “Davetimize katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Milletvekili aday adayı dostlarımız da bu güzel gecede bizi yalnız bırakmazken, kent dinamiklerimizin temsilcileriyle de buluşma fırsatı yakaladılar. Şehrimize hangi noktada olursa olsun katkı koyacak her çalışmaya destek olmaktan onur duyuyoruz. Hepimizin ortak paydası Bursa’dır. Bu nedenle benzer buluşmaların daha sık gerçekleştirilmesini temenni ederek, seçimde sorumluluk almaya talip olan tüm adaylarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Paryel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yelbey de, davete icabet eden herkese teşekkür etti. Bursa’yı düşünen ve aşk şevkle çalışma gayreti içinde olan insanların bir araya geldiğinde daha da güçlü olduğunun altını çizen Yelbey, “Bu buluşmalar daha başarılı çalışmaları beraberinde getirecektir. Seçimde göreve talip tüm dostlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Ak Parti Bursa İl Başkanvekili Kamil Bayramiç ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Kurtuluş ile önceki dönem Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı ve milletvekili aday adayı Sadi Kurtulan, AK Parti Osmangazi Eski İlçe Başkanı milletvekili aday adayı Ali Yılmaz da katıldı. Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı ve milletvekili aday adayı Ahmet Aslan ile yine milletvekili aday adaylarından Mustafa Yavuz, Fuat Alpaslan, Mustafa Akarsu, Mert Vahit Arslan, Sinan Koçak ve Mümin Çakar gibi birçok aday adayı gecede yer aldı.