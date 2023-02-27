MARSİFED Mali Genel Kurulu yapıldı

Divan Başkanlı­ğını Ali İhsan Ye­şilova’nın yaptığı mali genel kurulda konu­şan MARSİFED Baş­kanı Ramazan Kaya, deprem felaketinin ar­dından MARSİFED ve TÜRKONFED’in yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kaya, “Felaket sonrasında TÜR­KONFED bünyesinde hemen bir kriz masası oluşturuldu.

Bölgedeki 4 federasyon ve 45 dernekle bağlantıya geçi­lerek acil ihtiyaçlar ve taleple­rin karşılanması yoluna gi­dildi. Bu çerçevede hem federasyonumuz hem bağlı derneklerimiz hem de diğer federas­yonlarımız TÜR­KONFED’le koordi­nasyon içerisinde çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda TÜSİ­AD’la işbirliği içeri­sinde çalışmalar yürütüldü. TÜR­KONFED başkanı ve TÜSİAD başkanı deprem bölgesinde ziyaretler gerçekleştirdiler” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken MAR­SİFED Başkanı Ramazan Kaya, Maalesef 1999’da yaşa­nan depremden gerekli ders­leri tam anlamıyla çıkarama­dığımız ortadadır. İnşallah bu yaşadığımız depremler son ders olur. Zira ülkemiz bir deprem ülkesi ve bölgemiz de risk altında bulunmakta­dır. Bölgemizde oluşabilecek herhangi bir depremin yıkıcı etkisi çok daha yüksek olma potansiyeline sahiptir. Kamu ve iş dünyası olarak orta ve uzun vadede yapılabilecekler belirlenmeli ve bir an önce hayata geçirilmelidir. Fede­rasyonumuz da bu çerçevede üye derneklerimizle, TÜR­KONFED’le ve diğer paydaşla­rımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edecektir” dedi.