MARSİFED Mali Genel Kurulu yapıldı
BUSİAD Evi’nde gerçekleştirilen 2023 yılı mali genel kuruluna, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya ve MARSİFED Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra MARSİFED’e üye derneklerin başkan ve temsilcileri geniş katılım sağladı.
Divan Başkanlığını Ali İhsan Yeşilova’nın yaptığı mali genel kurulda konuşan MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, deprem felaketinin ardından MARSİFED ve TÜRKONFED’in yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kaya, “Felaket sonrasında TÜRKONFED bünyesinde hemen bir kriz masası oluşturuldu.
Bölgedeki 4 federasyon ve 45 dernekle bağlantıya geçilerek acil ihtiyaçlar ve taleplerin karşılanması yoluna gidildi. Bu çerçevede hem federasyonumuz hem bağlı derneklerimiz hem de diğer federasyonlarımız TÜRKONFED’le koordinasyon içerisinde çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda TÜSİAD’la işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüldü. TÜRKONFED başkanı ve TÜSİAD başkanı deprem bölgesinde ziyaretler gerçekleştirdiler” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, Maalesef 1999’da yaşanan depremden gerekli dersleri tam anlamıyla çıkaramadığımız ortadadır. İnşallah bu yaşadığımız depremler son ders olur. Zira ülkemiz bir deprem ülkesi ve bölgemiz de risk altında bulunmaktadır. Bölgemizde oluşabilecek herhangi bir depremin yıkıcı etkisi çok daha yüksek olma potansiyeline sahiptir. Kamu ve iş dünyası olarak orta ve uzun vadede yapılabilecekler belirlenmeli ve bir an önce hayata geçirilmelidir. Federasyonumuz da bu çerçevede üye derneklerimizle, TÜRKONFED’le ve diğer paydaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edecektir” dedi.