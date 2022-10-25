KOBİ’ler’de rekabetin reçetesi: Sürdürülebilirlik

Toplantıya Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy’un yanı sıra TOSYÖV Bursa Sektörel Kurullar Başkanı Hakan Çubukcu, Sachi Consultancy Kurucu Ortağı Senem Tanju, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu, Sachi Consultancy Kurucu Ortağı Çiğdem Palalı ve dernek üyeleri katıldı.

TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kazangil, programın açılışında yaptığı konuşmada sürdürülebilirliğin içine girildikçe derinleşen bir konu olduğunu belirterek, “Bu anlamda bugün burada yalnızca bir başlangıç oluşturabiliriz. Sürdürebilirlik artık kaçabileceğimiz bir konu değil. Rekabetimizin baş aktörlerinden biri oldu. Bunu anlayıp yol almak işletmelerimiz ve bizim geleceğimiz için kaçınılmaz” dedi.

TOSYÖV Bursa Sektörel Kurullar Başkanı Hakan Çubukcu, da ‘risk algısının’ her iş yerinde önemsendiğini ifade ederek, ancak bu durumun sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu söyledi.