KOBİ OSB’ler Bursa için dönüm noktası olacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, binlerce imalatçı firmanın uzun yıllardan bu yana dile getirdikleri KOBİ OSB projesinin BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kentin geleceği için dönüm noktası olacak stratejik bir hamleye dönüştüğünü söyledi. İsmail Kuş, “KOBİ OSB’lerimiz, ölçek ekonomisine uygun, kapasite artışlarına olanak sağlayan, modern lojistik imkânlarla desteklenen işletmelerimizi, dolayısıyla Bursamızı çok daha rekabetçi bir yapıya kavuşturacak” diye konuştu.

BTSO Mart Ayı Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Binası’nda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO’nun son 11 yılda ortaya koyduğu vizyon ve projelerle bilgi ve deneyimin paylaşıldığı, birlik ve dayanışmanın vücut bulduğu örnek bir uzmanlık merkezi haline geldiğini kaydederken, sadece bugün değil, gelecekte de güçlü olan bir kent için değer üretmek istediklerini vurguladı.

Daha rekabetçi yapıya kavuşuruz

İsmail Kuş, binlerce imalatçı firmanın uzun yıllardan bu yana dile getirdikleri talepleri BTSO KOBİ Konseyi çalışmalarıyla şekillendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“KOBİ OSB projemiz Bursa Büyükşehir Belediyemizle işbirliğinde kentin geleceği için dönüm noktası olarak gördüğümüz stratejik bir hamleye dönüştü. Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçireceğimiz KOBİ OSB’lerimiz, ölçek ekonomisine uygun, kapasite artışlarına olanak sağlayan, modern lojistik imkânlarla desteklenen işletmelerimizi, dolayısıyla Bursamızı çok daha rekabetçi bir yapıya kavuşturacak. Mevcut üretim alanlarında bile kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan KOBİ’lerimiz, planlı yeni sanayi alanlarında ihracat, istihdam ve toplam iş hacimlerini ciddi ölçüde artıracaktır. Aynı şekilde lojistik merkezlerimiz de entegre ve modern ulaşım bağlantılarıyla firmalarımızın rekabet gücünü artıracak. Bununla birlikte Bursa, yeni rezerv alanlarının oluşmasıyla kentsel dönüşüm süreçlerini daha sağlıklı işletecek, kentin trafik yükü hafifleyecek, hava kirliliği ve çevresel etkiler konusunda daha ideal bir yapıya kavuşacak. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizle birlikte imzaladığımız işbirliği protokolümüzün başta imalatçı KOBİ’lerimiz olmak üzere, Bursamız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”