KalDer Bursa’da yeni başkan Serkan Ürkmez
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Şubat 2024 Cumartesi günü KalDer Evi’nde yapıldı.
KalDer Bursa Şubesi 2024 - 2027 dönemi yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu:
Serkan Ürkmez (Borçelik), Burak Yaşar (Beyçelik Gestamp), Ergün Koru (Karsan Otomotiv), Gökhan Gündemir (Bosch Bursa), Güneş Şık Savaş (Tofaş), Mehmet Selam (Akwel), Murat Dündar Akgün (Coca Cola İçecek), Önder Plana (Oyak Renault), Sezer Sönmez (TI Otomotiv), Erol Sapçı (FKT Koltuk), Emre Ataç (LEONI Türkiye ), Erhan Aras (Coats Türkiye), Özgür Şahin (Şahince Otomotiv), Oya Baykal Taner( Seger), Hüseyin Özden (AKA Otomotiv), Remezan Arslan (Uludağ Elektrik ), Fatih Ağırman (Ağırman Makine), Ümran Ertaş (SKE Otomotiv), Av. Esin Berker (ABN Metal) , Alper Pekmezcioğlu (Uray Sigorta), Şener Yeğinoğlu (AKP Otomotiv), Hüseyin Tetik (İnallar Otomotiv), Zafer Barış Yazan (Gökçelik), Ümit Semerci (Can Metal)