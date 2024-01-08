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Kadınlara terzilik eğitimi

İş Dünyası 08.01.2024, 20:34
Kadınlara terzilik eğitimi

Sürdürülebilirlik, ekoloji, dezavantajlı çocukların ihtiyaçları ve mesleki eğitim konularında gönüllülük esasıyla projeler üreten Bademli Rotaract Kulübü ve Singer iş birliğiyle Bursalı kadınlara terzilik eğitimi veriliyor.

Bademli Rotaract kulübü üyeleri Singer ile işbirliği yaparak toplumda kadının üretkenliği ve yeteneğinin ekonomiye kazandırılması konusu üzerinde farklı projeler için çalışmalarına devam ediyor. Bursa’da belirlenen yetenekli kadınlara dikiş makinesi kullanımı, kumaş çeşitleri ve işlenmesi, tasarım teknikleri ve dikiş nakış hakkında detaylı eğitimler verildi.

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