Kadın mühendis adaylarına pozitif destek

BUÜ ile BUMKAD eğitimin desteklenmesi ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı verilmesi amacıyla işbirliği yapacak. Kurumlar arasında özel olarak hayata geçirilecek işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve BUMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk imza attı. Protokol sayesinde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere staj, bitirme projeleri, seminer ve teknik geziler konusunda katkı sunulacak. Ayrıca mühendislik fakültesinde okuyan kadın öğrencilere dernek üyeleri tarafından mentörlük desteği verilecek.

Öğrenci dostu üniversite

İmza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip üniversitesi olduklarına işaret etti. Öğrencilerin her durumda en iyi şekilde eğitimlerini alabilmeleri için tüm olanakları seferber ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Göreve geldiğimiz ilk günlerde ‘Öğrenci Dostu Üniversite’ anlayışıyla hareket edeceğimizi vurgulamıştık. Bu doğrultuda da çok sayıda projeye imza attık. Yenilikçi ve öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirdik. Sadece eğitimin niteliğini değil, sosyal yaşamlarını geliştirecek yatırımlara da odaklandık. Her yıl yaptığımız memnuniyet anketlerinde oranların iyi anlamda yükseldiğine şahit oluyoruz. Öğrencilerimiz için daha iyisini yapmaya, onların talepleri doğrultusunda projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu işbirliği protokolü de lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz ve mühendislik fakültesindeki kadın öğrencilerimiz için son derece değerli. Kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak bir ortaklık olacak. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Gençler iş hayatına hazırlanacak

BUMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk de öğrencilerin nitelikli eğitim almaları, iş hayatına daha hazır bir şekilde mezun olmaları için katkı sağlamaya gayret ettiklerini söyledi. Dernek kuruluş amacı nedeniyle özellikle mühendislik fakültesinde eğitim alan kadın öğrencilerin gelişimi adına proje ürettiklerini aktaran Başkan Ülfet Öztürk, üniversite ile yapılacak işbirliği sayesinde çok sayıda öğrencinin hayatına dokunabilecekleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Programda BUÜ İnegöl Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Ömeroğulları Başyiğit ve BUMKAD Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.