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Kadın girişimciler dijital çağa hazırlanıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde, TÜBİTAK desteğiyle Bursa ve civarındaki kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere yönelik olarak; Dijital Pazarlama, Markalaşma ve Girişimcilik Eğitimleri gerçekleştirildi.

İş Dünyası 14.08.2023, 23:02
Kadın girişimciler dijital çağa hazırlanıyor

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, ka­dın girişimciler ve kadın kooperatiflerine yönelik önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Marmara Üniversitesi ESKAR işbirliğinde, TÜBİTAK destekleri ile kadın kooperatiflerinin eği­tim yolu ile güçlendirilmesini hedefleyen projede girişimcilik, dijital pazarlama ve markalaşma konularında 4 gün boyunca verilen eğitimlere 200’den fazla kadın girişimci katıldı. Türkiye’nin müthiş bir kadın girişimci potansiyeli olduğunu söyleyen Saygın, “İktisadi hayata dahil olmak ka­dar orada kalıcı olabilmek de bir o kadar önemli. Kadınlarımızın yaşanan teknolojik dönüşüm ve sosyal değişimleri dikkate alarak bilgilerini sü­rekli güncel tutmaları gerekiyor” ifadelerini kul­landı. ESKAR Genel Müdürü Prof. Dr. Fatma Aya­noğlu, Bursa programlarında girişimci kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

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