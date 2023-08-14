Kadın girişimciler dijital çağa hazırlanıyor

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, ka­dın girişimciler ve kadın kooperatiflerine yönelik önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Marmara Üniversitesi ESKAR işbirliğinde, TÜBİTAK destekleri ile kadın kooperatiflerinin eği­tim yolu ile güçlendirilmesini hedefleyen projede girişimcilik, dijital pazarlama ve markalaşma konularında 4 gün boyunca verilen eğitimlere 200’den fazla kadın girişimci katıldı. Türkiye’nin müthiş bir kadın girişimci potansiyeli olduğunu söyleyen Saygın, “İktisadi hayata dahil olmak ka­dar orada kalıcı olabilmek de bir o kadar önemli. Kadınlarımızın yaşanan teknolojik dönüşüm ve sosyal değişimleri dikkate alarak bilgilerini sü­rekli güncel tutmaları gerekiyor” ifadelerini kul­landı. ESKAR Genel Müdürü Prof. Dr. Fatma Aya­noğlu, Bursa programlarında girişimci kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.