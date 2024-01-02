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İTSO’da bayrak değişimi
İş Dünyası 02.01.2024, 12:20
AK Parti’den İnegöl Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu yapan Yavuz Uğurdağ, İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) Başkanlığı görevinden ayrıldı. Meclis üyeleri arasında yapılan seçimde başkanlığa Hüseyin Özdemir getirildi.
Eski İTSO başkanı ve Ak Parti Belediye Başkan aday adayı Yavuz Uğurdağ sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni başkan Hüseyin Özdemir’i tebrik ederek, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Sevgili arkadaşım Hüseyin Özdemir’i tebrik ediyorum. Kıymetli başkanıma başarılar diliyorum. Hayırlı Olsun”dedi.
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