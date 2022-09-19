İTSO Türkiye 1.si oldu
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, son yapılan TOBB Akreditasyon denetiminde Ticaret ve Sanayi Odaları arasında kendi dönemi içerisinde en yüksek puanı alarak TOBB Başkanı tarafından 1’incilik ödülüne layık görüldü.
TOBB Akreditasyon Sistemi, Türkiye’deki Odaları en az Avrupa ülkelerindeki üst düzey Odaların hizmet standardına taşırken, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası da 2014 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sisteminde “A” sınıfı akredite olarak Türkiye’de üyelerine en iyi hizmet veren Odalardan bir tanesi konumunda bulunuyor.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, son yapılan TOBB Akreditasyon denetiminde Ticaret ve Sanayi Odaları arasında kendi dönemi içerisinde en yüksek puanı alarak TOBB Başkanı tarafından 1’incilik ödülüne layık görüldü.
9 Eylül 2022 tarihinde TOBB’da 3 yılda bir yapılan törende tüm oda ve borsalar arasında sahneye ilk davet edilen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, birincilik ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.
Şehrimize katkı sağlayacağız
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimize memnuniyete dayalı ve çözüm odaklı olarak 5 yıldızlı hizmet sunmaktayız. Üyelerimizin ticaretlerini geliştirmeye yönelik proje ve faaliyetler, sektörel ve yerel sorunların çözümü konusunda ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalar, üyelerimizin talepleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz hizmet yelpazesi ile Türkiye’deki sayılı Odalar arasında yer almaktayız. Bu noktada TOBB tarafından tüm Türkiye’ye örnek gösteriliyoruz” dedi.