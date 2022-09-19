İTSO Türkiye 1.si oldu

TOBB Akreditasyon Sis­temi, Türkiye’deki Odaları en az Avrupa ülkelerindeki üst düzey Odaların hizmet standardına taşırken, İne­göl Ticaret ve Sanayi Odası da 2014 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditas­yon Sisteminde “A” sınıfı akredite olarak Türkiye’de üyelerine en iyi hizmet veren Odalardan bir tanesi konumunda bulunuyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, son yapılan TOBB Akreditasyon denetiminde Ticaret ve Sanayi Odaları arasında kendi dönemi içe­risinde en yüksek puanı alarak TOBB Başkanı tara­fından 1’incilik ödülüne layık görüldü.

9 Eylül 2022 tarihinde TOBB’da 3 yılda bir yapılan törende tüm oda ve borsa­lar arasında sahneye ilk davet edilen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, birincilik ödülünü Ticaret Bakan Yar­dımcısı Sezai Uçarmak ve TOBB Başkanı Rifat Hisar­cıklıoğlu’ndan aldı.

Şehrimize katkı sağlayacağız

Konu ile ilgili açıklama­larda bulunan Başkan Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Ti­caret ve Sanayi Odası ola­rak, üyelerimize memnuniyete dayalı ve çözüm odaklı olarak 5 yıl­dızlı hizmet sunmaktayız. Üyelerimizin ticaretlerini geliştirmeye yönelik proje ve faaliyetler, sektörel ve yerel sorunların çözümü konusunda ortaya koydu­ğumuz başarılı çalışmalar, üyelerimizin talepleri doğ­rultusunda şekillendirdiği­miz hizmet yelpazesi ile Türkiye’deki sayılı Odalar arasında yer almaktayız. Bu noktada TOBB tarafın­dan tüm Türkiye’ye örnek gösteriliyoruz” dedi.