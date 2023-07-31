İstikrar vurgusu
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ticarette yön arayışlarının olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, “Fiyat istikrarı temelinde yükselen, finansal istikrarı koruyan, üretim-istihdam-ihracat kanalıyla büyüme stratejisini benimseyen bir anlayışla bu süreçten de güçlenerek çıkacağımıza inancımız tamdır” dedi.
Reel sektörün iş koşullarının iyileştirilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması için kredi ve dövizli işlemlere getirilen kısıtlayıcı ve koşullu düzenlemelerin de kademeli olarak azaltılması ve kaldırılması önerisinde bulunan Burkay, “Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına geçiş sürecinde reel kesimin yatırım, üretim ve ihracat için ihtiyaç duyduğu finansmana erişiminde pozitif ayrımcılık yapılması ve istisnalar sağlaması da beklentilerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.