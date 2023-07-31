İstikrar vurgusu

Bursa Ticaret ve Sa­nayi Odası (BTSO) Yönetim Ku­rulu Başkanı İbra­him Burkay, küresel ticarette yön arayış­larının olduğu bir dönemden geçildi­ğini belirterek, “Fiyat istikrarı temelinde yükselen, finansal istikrarı koruyan, üretim-istihdam-ihracat kanalıyla büyüme stratejisini benimseyen bir anlayışla bu süreçten de güçlenerek çıkacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Reel sektörün iş koşulla­rının iyileştirilmesi ve ön­görülebilirliğin artırılması için kredi ve dövizli iş­lemlere getirilen kısıt­layıcı ve koşullu düzenlemelerin de kademeli olarak azal­tılması ve kaldırıl­ması önerisinde bulunan Burkay, “Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına geçiş sürecinde reel kesimin yatı­rım, üretim ve ihracat için ihtiyaç duyduğu finans­mana erişiminde pozitif ay­rımcılık yapılması ve istisnalar sağlaması da bek­lentilerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.