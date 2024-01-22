İş dünyasının gündemi sürdürülebilirlik

Bursa’da düzenlenen “İhracatta Sürdürülebilir Gelecek” buluşmasında “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ve “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” kapsamında Bursa’nın bu dönüşüme ne kadar hazır olduğunu ve bu süreçte yapması gerekenleri değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “İklim krizi beklediğimizin ötesinde bir şiddetle geliyor ve etkilerini her tarafta göstermeye başladı. Kısa vadede, karşı karşıya kalacağımız etkilerden bir tanesi ihracatçımız açısından sınırda karbon düzenleme mekanizmasının finansal boyutunun 1 Ocak 2026’da başlaması olacak. Bursa da Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi bunu hissedecek illerden bir tanesi. Ancak Bursa bu konuda çok bilinçli bir şehir, sanayicimiz tedbir de alıyor” dedi.