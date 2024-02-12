İş dünyasına dijital süreçlere uyumlanma semineri

Programda ilk olarak Sovos Türkiye temsilcisi Erdinç Aysu, e-dönüşüm ve e-belgeler konusunda sunumunu gerçekleştirerek, dijitalleşmede ilk adımının ayrıntılarını anlattı. İdenfit şirketinin temsilcisi Doruk Gülsever ise yaptığı sunumda Dijital İnsan Kaynakları hakkında bilgiler verdi. Dataliva firmasının bütçe ve raporlama danışmanı Nurten Akbaba dijitalde bütçelemenin önemini ve değer oluşturma sanatı hakkında paylaşım yaparken, programın son bölümünde ise Balancer şirketinin finans ve yönetim danışmanı Kemal Sakin finansal iş zekası ve stratejik finans konularında katılımcılara yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.