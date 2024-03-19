İMSİAD mühendis adaylarıyla tecrübelerini paylaştı

Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Bursa İnşaat sektörünün önde gelen isimlerinin gençlerle buluşmasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Programın içerik olarak inşaat mühendisi adayı gençler için faydalı olduğunu belirten Bayhan, ilham verecek fikirlerin mesleki tecrübeye sahip kişilerle bir araya gelmeleriyle oluştuğunu söyledi. BTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Egemen Aras ise gerçekleştirilen programın öğrenciler için önemine dikkat çekti.

İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı ve Akyükselen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, inşaat sektörünün son zamanlarda sıkıntılı bir dönemden geçtiğini hatırlatırken, sektörün devam edebilmesi için tüm paydaşların el ele verip zorlukların üstesinden gelmesi gerektiğini söyledi. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ara eleman sorununa da değinen Demir, inşaat mühendisi adayı gençlerin endişeye kapılmaması gerektiğini vurguladı.

İMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu ise şirketlerinin tanıtımını yaptıktan sonra, inşaat sektöründeki serüvenine değindi.