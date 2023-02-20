İMSİAD depremzedelerin yaralarını sarıyor

İnşaat Müteahhit­leri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) 6 şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremle­rin ardından yaptığı çalışmalarla bölge insanının yaraları­nın sarılmasına destek oluyor. İlk olarak depremin olduğu gün kurtarma çalışma­larına katkı sağlamak üzere iş makinaları ve yardımcı ekipmanları deprem bölge­sine gönderen İMSİAD, üyelerini de hare­kete geçirerek depremzedelerin yanında oldu.

İMSİAD Başkanı Şeref Demir, “İlk olarak kurtarma çalışmalarına destek olmak için iş makinaları (ekskavatör) ile kazma, kü­rek gibi yardımcı ekipmanları temin ede­rek 6 şubat akşamı bölgeye gönderdik” dedi.

Ardından kamu kurumları ile koordi­neli bir şekilde ihti­yaç malzemeleri lis­tesinde yer alan battaniye, hijyen malzemeleri ve gıda ürünlerini üyeleri kanalıyla bölgeye ulaştırdıklarını ifade eden İMSİAD Baş­kanı Şeref Demir, “Yardımların daha koor­dineli gönderilmesi amacıyla bir komis­yon kurduk. Komisyonumuz önümüzdeki süreçte en fazla ihtiyaç duyulacak ba­rınma sorununu çözmek için konteyner ve diğer malzemeleri tedarik etmek üzere gereken çalışmalara başladı. Ayrıca, böl­gede ihtiyaç duyulması halinde teknik eleman gönderilmeye de devam edilecek­tir. Üyelerimizin bünyesindeki teknik ele­manların da envanteri de hazırlanmakta­dır” diye konuştu.