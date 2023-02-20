İMSİAD depremzedelerin yaralarını sarıyor
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) 6 şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı çalışmalarla bölge insanının yaralarının sarılmasına destek oluyor. İlk olarak depremin olduğu gün kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere iş makinaları ve yardımcı ekipmanları deprem bölgesine gönderen İMSİAD, üyelerini de harekete geçirerek depremzedelerin yanında oldu.
İMSİAD Başkanı Şeref Demir, “İlk olarak kurtarma çalışmalarına destek olmak için iş makinaları (ekskavatör) ile kazma, kürek gibi yardımcı ekipmanları temin ederek 6 şubat akşamı bölgeye gönderdik” dedi.
Ardından kamu kurumları ile koordineli bir şekilde ihtiyaç malzemeleri listesinde yer alan battaniye, hijyen malzemeleri ve gıda ürünlerini üyeleri kanalıyla bölgeye ulaştırdıklarını ifade eden İMSİAD Başkanı Şeref Demir, “Yardımların daha koordineli gönderilmesi amacıyla bir komisyon kurduk. Komisyonumuz önümüzdeki süreçte en fazla ihtiyaç duyulacak barınma sorununu çözmek için konteyner ve diğer malzemeleri tedarik etmek üzere gereken çalışmalara başladı. Ayrıca, bölgede ihtiyaç duyulması halinde teknik eleman gönderilmeye de devam edilecektir. Üyelerimizin bünyesindeki teknik elemanların da envanteri de hazırlanmaktadır” diye konuştu.