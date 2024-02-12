İMO Bursa Şube’de Atilla Erdem dönemi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi 18. Olağan Genel Kurulu, 11 Şubat Pazar günü yapılan seçimlerle tamamlandı. Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen seçimde 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, Çalışma Grubu’nun başkan adayı Serdar Atilla Erdem kazandı. Erdem bin 670 oy alırken, Çağdaş Mühendisler Grubu’nun adayı Ülkü Küçükkayalar ise bin 137 oyda kaldı. Serdar Atilla Erdem başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Metin Yaran (1614), Erdem Yardımcı (1595), Mahmud Sami Döven (1574), Rüştü Şanlı (1583), Ayşegül Özbek (1612), Oğuzhan Kurt (1602).