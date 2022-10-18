İlçe oda ve borsalarda seçim maratonu tamamlandı. İşte yeni yönetimler

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) seçimlerinin ardından Bursa’nın ilçelerin­deki oda ve borsalarda da seçim heyecanı sona erdi.

Odalarda yeni yönetim kurulları, meclis başkanlık divanları ve meclis üyeleri se­çimleri tamamlandı.

Yavuz Uğurdağ güven tazeledi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) seçimlerine tek liste ile giren Yavuz Uğur­dağ, 49 üyenin tamamının oyunu alarak güven tazeledi. Uğurdağ’ın başkanlığını yaptığı yeni yönetim kurulunda Ahmet Güç, Ahmet Sütçü, Bülent Tanrıkulu, Hüseyin Kurt, Hüseyin Özdemir, İsmail Sülek, Murat Bayran, Nedim İncebay, Okan Güler ve Sinan Kılakay isim­leri yer aldı. Kenan Kender ise İTSO Meclis Başkanı olarak seçildi.

Mustafakemalpaşa’da Uzkınay dönemi

Mustafakemal­paşa Ticaret ve Sanayi Odası yö­netim kurulu ve mec­lis başkanlık seçimleri sonucunda ise Mustafakemalpaşa TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Tekin Uzkı­nay, Meclis Başkanlığına ise İbrahim Özmen seçildi. Uzkınay’ın yö­netiminde şu isimler yer aldı: Abdullah Yağız, Mehmet Çalışkan, Sinan Taşkın ve Soner Dadak.

Erol Hatırlı bir dönem daha

Orhangazi Tica­ret ve Sanayi Odası yönetim kurulu seçimlerinde ise mev­cut başkan Erol Hatırlı bir dönem daha için yetki alırken, Orhangazi TSO Meclis Başkanlığına ise Cem Kapitan seçildi. Hatırlı’nın başkanlığını yaptığı yönetim kuru­lunda Hüseyin Sakallı, Enes Gören, İslam Bektaş, Burak Tokuç, Salih Yerli, Mete Yüksel Çoklar, Cumhur Celayir ve Rıza Gökay Paçin yer aldı.

Gemlik TB Çakır ile “yola devam” dedi

Özden Ça­kır’ın güven tazelediği Gemlik Ticaret Borsası (TB) se­çimlerinde ise Meclis Başkanlığına Salih Erdinç Ersan seçildi. Özden Çakır’ın yönetiminde ise şu isimler yer aldı: Erdal Kayalı, Cevat Yazıcı, Kadir Uysal ve Reşat Kiyat.