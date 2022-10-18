İlçe oda ve borsalarda seçim maratonu tamamlandı. İşte yeni yönetimler
Bursa’nın ilçelerindeki oda ve borsalarda yeni yönetimler, meclis başkanlık ve meclis üyelerinin seçim maratonu tamamlandı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) seçimlerinin ardından Bursa’nın ilçelerindeki oda ve borsalarda da seçim heyecanı sona erdi.
Odalarda yeni yönetim kurulları, meclis başkanlık divanları ve meclis üyeleri seçimleri tamamlandı.
Yavuz Uğurdağ güven tazeledi
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) seçimlerine tek liste ile giren Yavuz Uğurdağ, 49 üyenin tamamının oyunu alarak güven tazeledi. Uğurdağ’ın başkanlığını yaptığı yeni yönetim kurulunda Ahmet Güç, Ahmet Sütçü, Bülent Tanrıkulu, Hüseyin Kurt, Hüseyin Özdemir, İsmail Sülek, Murat Bayran, Nedim İncebay, Okan Güler ve Sinan Kılakay isimleri yer aldı. Kenan Kender ise İTSO Meclis Başkanı olarak seçildi.
Mustafakemalpaşa’da Uzkınay dönemi
Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ve meclis başkanlık seçimleri sonucunda ise Mustafakemalpaşa TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Tekin Uzkınay, Meclis Başkanlığına ise İbrahim Özmen seçildi. Uzkınay’ın yönetiminde şu isimler yer aldı: Abdullah Yağız, Mehmet Çalışkan, Sinan Taşkın ve Soner Dadak.
Erol Hatırlı bir dönem daha
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu seçimlerinde ise mevcut başkan Erol Hatırlı bir dönem daha için yetki alırken, Orhangazi TSO Meclis Başkanlığına ise Cem Kapitan seçildi. Hatırlı’nın başkanlığını yaptığı yönetim kurulunda Hüseyin Sakallı, Enes Gören, İslam Bektaş, Burak Tokuç, Salih Yerli, Mete Yüksel Çoklar, Cumhur Celayir ve Rıza Gökay Paçin yer aldı.
Gemlik TB Çakır ile “yola devam” dedi
Özden Çakır’ın güven tazelediği Gemlik Ticaret Borsası (TB) seçimlerinde ise Meclis Başkanlığına Salih Erdinç Ersan seçildi. Özden Çakır’ın yönetiminde ise şu isimler yer aldı: Erdal Kayalı, Cevat Yazıcı, Kadir Uysal ve Reşat Kiyat.
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