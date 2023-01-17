İlber Ortaylı genç iş insanlarıyla buluştu
Prof. Dr. İlber Ortaylı “Genç İş İnsanlarına Tavsiyeler” adlı söyleşide TÜGİAD Bursa Şubesi üyeleriyle buluştu. Gazeteci Metin Uca moderatörlüğünde gerçekleşen programda kültür, sanat ve tarih konularında bilgiler veren Ortaylı, genç iş insanlarına hayata dair tavsiyelerde bulundu.
TÜGİAD Bursa Şubesi, Gazeteci Metin Uca’nın moderatörlüğünde Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla, “Genç İş İnsanlarına Tavsiyeler” söyleşisi düzenlendi. Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center’de düzenlenen etkinliğe TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Geçmiş Dönem Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker’in yanı sıra mevcut yönetim kurulu ile üyeler ve eşleri katıldı.
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