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İlber Ortaylı genç iş insanlarıyla buluştu

İş Dünyası 17.01.2023, 00:17 16.01.2023, 17:38
İlber Ortaylı genç iş insanlarıyla buluştu

Prof. Dr. İlber Ortaylı “Genç İş İnsanla­rına Tavsiyeler” adlı söy­leşide TÜGİAD Bursa Şu­besi üyeleriyle buluştu. Gazeteci Metin Uca mo­deratörlüğünde gerçekle­şen programda kültür, sanat ve tarih konula­rında bilgiler veren Or­taylı, genç iş insanlarına hayata dair tavsiyelerde bulundu.

TÜGİAD Bursa Şubesi, Gazeteci Metin Uca’nın moderatörlüğünde Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katı­lımıyla, “Genç İş İnsanla­rına Tavsiyeler” söyleşisi düzenlendi. Almira Hotel Thermal Spa & Conven­tion Center’de düzenle­nen etkinliğe TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Geçmiş Dönem Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, TÜ­GİAD Bursa Şubesi Baş­kanı Ahmet Parseker’in yanı sıra mevcut yöne­tim kurulu ile üyeler ve eşleri katıldı.

#TÜGİAD
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