HOSAB Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aldı
Hasanağa Organize Sanayi Bölge (HOSAB) Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonlu BBS Belgelendirme Hizmetleri denetiminden geçerek TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandı. HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, Bölge Müdürü Bahattin Canıgüleç, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Örs, UR GE Projeleri Sorumlusu Mert Ayvaz ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tuba Kızılay’ın katılımıyla, BBS Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanı ve Tetkikçisi Deniz İlknur Ardalı ve Yüksek Mimar Banu Sena Topal’dan sertifikayı teslim aldılar.
HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, bölge katılımcısı firmalara en çağdaş hizmeti sunmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Bir yandan alt yapı konusunda tüm eksiklikleri gidermek ve bu alt yapılarla sanayimize sürdürülebilir ve rekabetçi fiyatlarla, enerji başta nitelikli hizmet vermek noktasında bölge olarak çok yol aldık.”