HOSAB Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aldı

Hasanağa Organize Sanayi Bölge (HOSAB) Müdürlüğü, Türk Akre­ditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditas­yonlu BBS Belgelendirme Hizmetleri denetiminden geçerek TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belge­sini almaya hak kazandı. HOSAB Yöne­tim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, Bölge Müdürü Bahattin Canıgüleç, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Örs, UR GE Projeleri Sorumlusu Mert Ayvaz ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tuba Kızı­lay’ın katılımıyla, BBS Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanı ve Tetkikçisi Deniz İlknur Ardalı ve Yüksek Mimar Banu Sena Topal’dan sertifikayı teslim aldılar.

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, bölge katılımcısı fir­malara en çağdaş hizmeti sunmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgu­layarak şunları söyledi: “Bir yandan alt yapı konusunda tüm eksiklikleri gider­mek ve bu alt yapılarla sanayimize sür­dürülebilir ve rekabetçi fiyatlarla, enerji başta nitelikli hizmet vermek nokta­sında bölge olarak çok yol aldık.”