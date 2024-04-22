GÖRSİAD 14 yaşında

Bursa’da dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in önerisiyle 21 Nisan 2010 tarihinde 24 sanayicinin katılımıyla temeli atılan Görükle Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÖRSİAD), 14’üncü yılına girdi.

Görükle ve civarında Bursa-İzmir karayolu 12’nci kilometre ile 32’nci kilometre yol güzergâhında yer alan gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve sınai faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulan GÖRSİAD, Görükle Sanayi Bölgesi, Gökçeköy – İrfaniye ve Başköy bölgelerinde yer alan gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve sınai faaliyetlerini desteklerken, bölge adına tüm kamu kurumlarınca referans kurum olma özelliğine de sahip. Kuruluşundan bugüne bölgenin ve bölge sanayicilerinin sorunlarını çözüme kavuşturmak adına önemli çalışmaları hayata geçiren GÖRSİAD, yeni üyelerin katılımıyla gücüne güç katıyor.

Bölgenin sorunlarına çözüm buluyor

GÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, “Derneğimizin alanı geniş bir bölgeyi kapsıyor. Biz bölgelerimizi 3’e ayırıyoruz. Her bölgemizin kendine göre sorunları var. Bölge bazlı sorunlarımıza eğilip, çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz” dedi. Çetiner, şöyle devam etti:

“Görükle Bölgemiz neredeyse doluluk oranına ulaşmış durumda, altyapı bu bölgemizde oturmuş diyebiliriz. Dönemsel elektrik hatlarımızda problem yaşanıyordu, UEDAŞ ile görüşülerek yapılan yeni yatırımla son dönemde sorun yaşamıyoruz. Amacımız Görükle Bölgemizi daha düzenli, temiz sanayi alanına dönüştürmek. Bu noktada bölgemizin sınırına yerleşen çek çekli geri dönüşüm toplayıcıları ile çok mücadele etmeye çalıştık, görüşmediğimiz kurum kalmadı. Bu dönem yeni gelen belediye başkanlarımızla bu konuyu çözeceğimizi ümit ediyoruz. Nilüfer Belediyesinin desteği ile bölgemizde belli periyotlarda temizlik çalışmaları yaptırıyoruz. Gökçeköy - İrfaniye Bölgemizin ise 1/1000’lik planları Nilüfer Belediyesinde onaylanmak üzere. Bu bölgemiz içinde Bursagaz ile görüşülerek, doğalgaz talepleri toplanmıştır. Yeni yatırım dönemi için görüşmeler başlamıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yollar yenilenmiştir. Başköy Bölgemiz ise inşaat yoğunluğu en fazla olan bölgemizdir. Çok fazla yeni fabrikamız oluşuyor. Nilüfer Belediyesi ile iletişim halinde kalarak, açılmamış yollarımızı açtırıyoruz, sorunlu yollarımızın bakımı yapılıyor. Bu bölgemizde yer alan 1. kısım doğalgaz hat çalışması yapılarak, firmaların bağlantısı tamamlanmıştır. 2. Kısım için ise görüşmelerimiz sürüyor. BUSKİ ile yaptığımız görüşmeler sonucunda içme suyu hat çalışması yenilenerek, tek hattan iki hatta çıkarılmıştır. UEDAŞ ile yapılan görüşmeler sonucunda ilave elektrik direkleri eklenerek, bir bölümde hatlar yer altına alınmıştır. Şu an için en önemli gündemimiz kanalizasyon çalışmasıdır, kurumlarla görüşmelerimiz devam etmektedir.”

Üyeler arasında etkinlikler

Dernek üyeleriyle sinerjiyi arttırmak adına Bowling turnuvası düzenlediklerini kaydeden GÖRSİAD Başkanı Engin Çetiner, “Üyelerimizin birbirine destek olması adına “Üyelik Avantajları” adı altında projemizi geliştirerek, üyeler ve çalışanları arasında belli avantajlar uygulandı. Görükle Bölgemizde her yıl düzenlenen Hıdırellez Şenliği kapsamında Nilüfer Belediyesi ve bölge yerel dernekleri ile ortaklaşa bölge halkına yönelik etkinlik düzenlenmesi gibi projelerde yer aldık. 14. yılımızda üyelerimizden aldığımız güç ile bölgemizi şekillendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Öğrencilere teknik destek

Görükle Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÖRSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Şahinler Makine sahiplerinden ve Ferhan Şahin, Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner ve Yönetim Kurulu üyeleri Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek robot Hanwa Cobota bağışladı.

Öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirip, fikirlerini uygulayabilecekleri insanla beraber çalışan robot devreye alındı. Şahinler Makine sahiplerinden Ferhan Şahin tarafından bağışlanan Hanwa Cobota robotun özellikleri ve kullanımı öğrencilere anlatıldı. GÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner ise öğrencilerin daha çok deneyimleyerek öğrenmesi ve fikirlerini uygulayabilmesi için GÖRSİAD üyeleriyle birlikte gereken desteği vereceklerinin altını çizdi.

GÖRSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri

1. Başkan: Engin Çetiner (BEKAMAK MAKİNA)

2. Başkan Yrd.: Osman Aşlav (DEMİRCİOĞLU GROUP)

3. Başkan Yrd.: Levent Bilek (BİLEKLER İNŞAAT MAKİNALARI)

4. Genel Sekreter: Hamdi Altoca (DURMAZLAR MAKİNA)

5. Sayman: Özkan İrman (MİNTEKS TEKSTİL)

6. Üye: Ferhan Şahin (ŞAHİNLER MAKİNA)

7. Üye: Osman Güler (ELEKTROTEKS)