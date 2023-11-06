banner34

banner6

banner44

banner45

Son Dakika

Girişimci kadınlar tedarikten pay alamıyor

‘Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik El Kitabı’nın Bursa lansmanı yapıldı. Araştırmalara göre dünya genelinde kamu, özel sektör ve kâr amacı gütmeyen kurumların yaptığı toplam tedarik içinde, sahibi kadın olan işletmelerin alabildiği işlerin payı yüzde 1’i geçmiyor.

İş Dünyası 06.11.2023, 17:00
Girişimci kadınlar tedarikten pay alamıyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası iş birliği ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) desteğiyle girişimci kadınların kapasitelerinin gelişmesi ve iletişim ağlarının güçlenmesini hedefleyen “Girişimde Kadın Gücü” projesi kapsamında Bursa’da bir etkinlik düzenlendi.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18