Girişimci kadınlar tedarikten pay alamıyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası iş birliği ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) desteğiyle girişimci kadınların kapasitelerinin gelişmesi ve iletişim ağlarının güçlenmesini hedefleyen “Girişimde Kadın Gücü” projesi kapsamında Bursa’da bir etkinlik düzenlendi.