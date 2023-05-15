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GESİAD’ın konuğu Müfit Can Saçıntı oldu
İş Dünyası 15.05.2023, 21:18
Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) sinerji toplantılarını sürdürüyor. Yönetmen, Senarist ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın konuk olduğu sinerji toplantısında dernek üyesi iş insanları keyifli dakikalar yaşadı.
Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, “2023 yılının ülkemiz için çok özel ve anlamlı bir yıl olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bugün iş dünyası olarak bizlere düşen kurtuluş savaşında kazanılan başarıyı taçlandıracak olan ekonomik mücadeleyi zafere ulaştırmaktır. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti bizim hem namusumuz hem de en büyük hazinemizdir” ifadelerini kullandı.
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