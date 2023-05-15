GESİAD’ın konuğu Müfit Can Saçıntı oldu

Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Der­neği (GESİAD) sinerji toplantılarını sürdürüyor. Yönetmen, Senarist ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın konuk olduğu sinerji toplantısında dernek üyesi iş in­sanları keyifli dakikalar yaşadı.

Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren GE­SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, “2023 yı­lının ülkemiz için çok özel ve anlamlı bir yıl olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bugün iş dünyası olarak bizlere düşen kurtuluş savaşında kazanılan başarıyı taçlandıracak olan ekonomik mücadeleyi zafere ulaştırmaktır. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti bizim hem namusumuz hem de en büyük hazinemizdir” ifadelerini kullandı.