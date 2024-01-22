DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel: “İhracat hedeflerine eşit rekabetle ulaşılır”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu toplantısında 2024 yılı beklentileri ile orta vadeli program ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Büyüme ve enflasyon arasındaki dengenin sağlanması ile rekabet koşullarımız iyileşerek üretim iştahımızın daha da artmasını sağlayacaktır. 2024 ihracat hedeflerine ulaşabilmemiz ise ancak küresel pazarlarla eşit rekabet koşullarının sağlanması ile mümkün” dedi. Sürdürülebilir büyüme ve istikrarlı kur politikalarının sanayicilerin karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynadığına da vurgu yapan Başkan Çevikel, ülke genelinde enflasyona karşı direnç göstererek yeni yatırım fırsatlarını doğru bir şekilde değerlendirmenin de önemli olduğunu söyledi.