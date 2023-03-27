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DOSAB ve DOSABSİAD’DAN ‘Ramazan’ desteği

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ortaklığında hazırlanan erzak kolileri, deprem bölgesindeki ve Bursa’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dağıtıma çıkarıldı.

İş Dünyası 27.03.2023, 23:11
DOSAB ve DOSABSİAD’DAN ‘Ramazan’ desteği

Sadece Ramazan ayında değil yılın tamamında birlik ve beraberlik duygusuyla ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdıklarını dile getiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bu yıl Ra­mazan ayına, deprem ve sel afetlerinden dolayı hü­zünlü bir merhaba dedik. Afetlerin ardından yaraların sarılması için büyük özveri gösterdik. Her yıl olduğu gibi bu Ramazanda da DOSAB ve DOSAB­SİAD olarak hazırladığımız erzak kolilerimizin bu­lunduğu TIR’ı uğurladık” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında bölgedeki firmaların katkılarıyla birlik ve beraberliğin arttığını belirten DOSAB Yöne­tim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy da “Her yıl gelenek­sel olarak Ramazan ayının ruhuna yaraşır bir birliktelik ve duyarlılıkla ihtiyaç sahipleri için hazır­ladığımız erzak kolilerimizin, bu yıl hem kentimiz hem de deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi DOSAB ve DOSABSİAD olarak Ramazan ayının dayanışma ruhunu deprem bölgesinde yaşatmak için elimizden gelen tüm im­kânları seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

#DOSAB #DOSABSİAD
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