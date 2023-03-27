DOSAB ve DOSABSİAD’DAN ‘Ramazan’ desteği
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ortaklığında hazırlanan erzak kolileri, deprem bölgesindeki ve Bursa’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dağıtıma çıkarıldı.
Sadece Ramazan ayında değil yılın tamamında birlik ve beraberlik duygusuyla ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdıklarını dile getiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bu yıl Ramazan ayına, deprem ve sel afetlerinden dolayı hüzünlü bir merhaba dedik. Afetlerin ardından yaraların sarılması için büyük özveri gösterdik. Her yıl olduğu gibi bu Ramazanda da DOSAB ve DOSABSİAD olarak hazırladığımız erzak kolilerimizin bulunduğu TIR’ı uğurladık” ifadelerini kullandı.
Ramazan ayında bölgedeki firmaların katkılarıyla birlik ve beraberliğin arttığını belirten DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy da “Her yıl geleneksel olarak Ramazan ayının ruhuna yaraşır bir birliktelik ve duyarlılıkla ihtiyaç sahipleri için hazırladığımız erzak kolilerimizin, bu yıl hem kentimiz hem de deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi DOSAB ve DOSABSİAD olarak Ramazan ayının dayanışma ruhunu deprem bölgesinde yaşatmak için elimizden gelen tüm imkânları seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.