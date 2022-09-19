“Cari açığın finansmanı riskli”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) geleneksel Çekirge Toplantısı BUSİAD Evi Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Murat Selamoğlu’nun, “Global Para ve Döviz Piyasalarında Gelişmeler ve Beklentiler” başlıklı sunumundan önce konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Biz iş insanları, bir süredir dalgalı ve sisli bir denizde, yön bulma araçları çalışmadan karaya ulaşmak için çabalayan kaptanlar gibiyiz” dedi. Küçükkayalar, şunları kaydetti: “Avrupa’daki durgunluktan bahsedilirken bunun ülkemize etkisinin de yüksek olacağı ifade ediliyor. Bu mümkün olmakla birlikte bu esnek yapımız ile lojistik yakınlığımızın bize avantaj getireceğini düşünenlerdenim” dedi. Murat Selamoğlu ise, sunumuna, 2000-2020 yılları arasındaki dünya ekonomisini anlatarak başladı. Selamoğlu, 2000- 2020 yılları arasında küreselleşen bir dünyadan bahsedilebileceğini belirterek, bu süreçte düşük faiz ve parasal genişlemenin olduğunu kaydetti.