BUÜ’nün patentleri ekonomik değere dönüşüyor

BUÜ Yönetimi, Teknoloji ve Transfer Ofisi vasıtasıyla elinde bulundurduğu patentleri iş dünyasına devretmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar onlarca patentini özel sektör ve kamu kuruluşlarına devreden ve bu yöntemle ciddi bir maliyet girdisi sağlayan üniversite yönetimi, son olarak Prof. Dr. Bilgen Osman, Prof. Dr. Elif Tümay Özer ve Prof. Dr. Adil Denizli’nin ürettiği “Katı Faz Ekstraksiyon Kolonu” isimli patentin kullanım haklarını Koromo-Gen Biyoteknoloji isimli firmaya devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, patent ve patent ticarileştirme konularına büyük bir önem verdiklerinin altını çizerken, “Proje üretilmesi ve bu yolla patent elde edilmesi noktasında üniversite olarak ciddi bir bilgi birikimine sahibiz” diye konuştu.