BUÜ-Bosch işbirliği devam ediyor

BUÜ Mühendislik Fakültesi ve Bosch firması yeni bir proje ortaklığını daha hayata geçirdi. Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında ilk kez düzenlenen ‘Bosch Yetenek Akademisi Programı’nda gerçekleştirilen eğitimlere katılan ve başarılı olan öğrenciler için özel bir sertifika töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bosch firması ile Uludağ Üniversitesi’nin uzun yıllara dayanan nitelikli ve kaliteli sonuçları olan özel bir proje dostluğu bulunduğuna dikkati çekti. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar da, programın fakülte açısından ilk olma özelliği taşıdığına dikkati çekti. Törende konuşan Bosch İnsan Kaynakları Direktörü Aknur Ak ise 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kapsamında Üniversite ile birlikte Bosch Yetenek Akademisi Programı’nı planladıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan 116 mühendislik fakültesi öğrencisine sertifikaları teslim edildi.