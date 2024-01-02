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BUSİAD’ta seçim zamanı

İş Dünyası 02.01.2024, 12:19 03.01.2024, 00:12
BUSİAD’ta seçim zamanı

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği, olağan seçimli genel kurula hazırlanıyor.

6 Ocak Cumartesi günü saat 11.00’de BUSİAD Evi toplantı salonunda yapılacak genel kurul nisapsız olarak gerçekleştirilecek. BUSİAD üyeleri 45. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısındada sandık başına gidedecek.

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