Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedefleri başlangıçtı, asıl çıkışımızı Türkiye Yüzyılı ile 2024'le birlikte başlatıyoruz
BUSİAD’ta seçim zamanı
İş Dünyası 02.01.2024, 12:19 03.01.2024, 00:12
Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği, olağan seçimli genel kurula hazırlanıyor.
6 Ocak Cumartesi günü saat 11.00’de BUSİAD Evi toplantı salonunda yapılacak genel kurul nisapsız olarak gerçekleştirilecek. BUSİAD üyeleri 45. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısındada sandık başına gidedecek.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1439'uncu Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1438'inci Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1437'nci Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1436'ncı Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1435'inci Sayı
Kasım 2023