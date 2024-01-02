BUSİAD’dan Saker’e onur üyeliği

Bursa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (BUSİAD) geleneksel yılbaşı yemeğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 1994-1999 yılları arasında Başkanlığını yapmış olan Erdem Saker’e “Onur Üyeliği” takdim edildi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, eski başkanlar ve kurucu üyelerinin katıldığı geleneksel yemekte konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Bursa’ya sevginiz ve hizmetinizin, DSİ Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sonrasındaki toplumsal hayattaki duruşunuzla tanığıyız. Kenti kent yapanın, kentlilik bilinci olduğunun canlı örneğisiniz. Cumhuriyetimizin 100. BUSİAD’ımızın 45. yılında, sizi Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin Onursal Üyesi olarak aramızda görmekten büyük bir mutluluk duymaktayız” dedi. Erdem Saker, “BUSİAD’ın Bursa’nın ekonomik yaşamında zirveye koşma yarışında bir motor olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar BUSİAD yönetimleri bu motoru doğru kullandılar. Böyle bir ünvana layık olmak da beni çok mutlu etti” diye konuştu.