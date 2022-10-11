BUSİAD’da gündem otomotivde sürdürülebilirlik

Moderatörlüğünü BUSİAD üyesi ve BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakat Görev Gücü Baş­kanı Hüsamettin Çoban’ın gerçek­leştirildiği panele Otomotiv Sa­nayi Derneği (OSD) Çevre Koordinatörü Meral Turan Akır­mak, Volkswagen Grubu Türkiye Bölge Ofisi Kalite Koordinatörü Ta­ner Nalbat, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş Çevre Mevzuatı ve Çevre Yö­netim Sistemi Lideri Betül Tavacı Saygılı katıldı. Panelde ayrıca Bosch’tan Ersin Öztürk ve Vibraco­ustic firmasından İlker Aydemir kendi şirketlerinde yaptıkları iyi uygulama örneklerini katılımcı­lara aktardılar. Panelin açılışında konuşan BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın salt çevreci bir yaklaşım olarak görülmemesi ge­rektiğini ifade ederek, “Mutabakat yeni bir uluslararası ticaret sisite­midir” diye konuştu.

OSD Çevre Koordinatörü Meral Turan Akırmak ise, Türkiye’de 2 milyonluk otomotiv üretim kap­asitesi olduğunu, geçen yıl 1,3 mil­yonluk üretim yapıldığını ve bu­nun da yüzde 73’ünün ihraç edildiğini söyledi. Bu ihracatın yüzde 80’inin de AB’ye gerçekleşti­ğini kaydeden Akırmak, Avrupa Birliği’nin 2035 yılında içten yan­malı motorlu araçlar yasak getire­ceğini de kaydeden Akırmak, sek­törlerinin yüzde 50 hammadde kaynaklı karbon salımı yarattığını ve o nedenle döngüselliğin öne çıktığını söyledi. Tedarik sanayi­nin sisteme uyum sağlayama­ması halinde ana sanayinin başka yerden alım yapmak zorunda ka­lacağını ifade eden Akırmak, sür­dürülebilirlik için döngüsel ekono­miye geçilmesi gerektiğini kaydetti. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş Çevre Mevzuatı ve Çevre Yöne­tim Sistemi Lideri Betül Tavacı Say­gılı da, Ford bünyesinde gerçekleş­tirdikleri sürdürülebilirlik çalışması hakkında bilgiler vererek, emisyon hedefleri ve başarılarını da rakam­larla anlattı. Volkswagen Grubu Türkiye Bölge Ofisi Kalite Koordina­törü Taner Nalbat, grup şirketle­rinde 600 bin kişinin çalıştığını, te­darikçilerle bu rakamın 25 milyona ulaştığını kaydederek, dünyadaki karbon salımının yüzde 1’inden so­rumlu olduklarını da ifade etti.