BUSİAD’da gündem otomotivde sürdürülebilirlik
BUSİAD Otomotiv Sektörü Uzmanlık Grubu tarafından organize edilen Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik Paneli, BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü BUSİAD üyesi ve BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban’ın gerçekleştirildiği panele Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Çevre Koordinatörü Meral Turan Akırmak, Volkswagen Grubu Türkiye Bölge Ofisi Kalite Koordinatörü Taner Nalbat, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş Çevre Mevzuatı ve Çevre Yönetim Sistemi Lideri Betül Tavacı Saygılı katıldı. Panelde ayrıca Bosch’tan Ersin Öztürk ve Vibracoustic firmasından İlker Aydemir kendi şirketlerinde yaptıkları iyi uygulama örneklerini katılımcılara aktardılar. Panelin açılışında konuşan BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın salt çevreci bir yaklaşım olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, “Mutabakat yeni bir uluslararası ticaret sisitemidir” diye konuştu.
OSD Çevre Koordinatörü Meral Turan Akırmak ise, Türkiye’de 2 milyonluk otomotiv üretim kapasitesi olduğunu, geçen yıl 1,3 milyonluk üretim yapıldığını ve bunun da yüzde 73’ünün ihraç edildiğini söyledi. Bu ihracatın yüzde 80’inin de AB’ye gerçekleştiğini kaydeden Akırmak, Avrupa Birliği’nin 2035 yılında içten yanmalı motorlu araçlar yasak getireceğini de kaydeden Akırmak, sektörlerinin yüzde 50 hammadde kaynaklı karbon salımı yarattığını ve o nedenle döngüselliğin öne çıktığını söyledi. Tedarik sanayinin sisteme uyum sağlayamaması halinde ana sanayinin başka yerden alım yapmak zorunda kalacağını ifade eden Akırmak, sürdürülebilirlik için döngüsel ekonomiye geçilmesi gerektiğini kaydetti. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş Çevre Mevzuatı ve Çevre Yönetim Sistemi Lideri Betül Tavacı Saygılı da, Ford bünyesinde gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik çalışması hakkında bilgiler vererek, emisyon hedefleri ve başarılarını da rakamlarla anlattı. Volkswagen Grubu Türkiye Bölge Ofisi Kalite Koordinatörü Taner Nalbat, grup şirketlerinde 600 bin kişinin çalıştığını, tedarikçilerle bu rakamın 25 milyona ulaştığını kaydederek, dünyadaki karbon salımının yüzde 1’inden sorumlu olduklarını da ifade etti.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Ekim 2022
Ekim 2022