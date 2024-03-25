BURTİD Başkanı Sager çağrıda bulundu

Bursa’da turizm alanında hizmet veren sektör temsilcilerinin oluşturduğu sivil toplum kuruluşu olan Bursa Turizmcileri ve İş İnsanları Derneği (BURTİD), turizm sektörü temsilcilerini iftarda buluşturdu.

BURTİD Başkanı Doğan Sager, turizm sektörünün bünyesinde yüzlerce sektörü barındırdığını ifade etti. Bursa’da turizm alanında on binlerce sektör çalışanın istihdam edildiğini vurgulayan Sager, Türkiye ve Bursa ekonomisine de en büyük katma değeri sağlayan sektörlerin başında geldiğini vurguladı. Sager, köklü bir tarihi mirasa sahip olan Bursa’da turizm sektörünün gelişmesi için çağrıda bulunurken, şunlara değindi:

Daha fazla iş birliği yapmalıyız

“Turizm, ülkemize ve şehrimize döviz girdisini artırıcı ve istihdam sağlayıcı özellikleriyle ekonomiye katkıda bulunan, uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici etkisi ile dünya barışının korunmasında büyük payı olan bir sektördür. Bursa turizmi olarak son yıllara oranla Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğüyle birlikte özel sektörümüzün de önemli yatırımları ve tanıtım faaliyetleri bulunmaktadır. Buna nazaran Bursa olarak yapılan bu yatırımların geri dönüşünü almak için daha fazla çalışmalı ve işbirliğinde halinde hareket etmeliyiz.

Havaalanı, yurt dışı uçuşlarda aktif olmalı

Ortadoğu turizminin önceki yıllara oranla arttırılması, yeni pazarlara ulaşmamamız en önemi gündemimiz olmalıdır. BURTİD olarak; kurulduğumuz günden bu yana Bursa turizminin arttırılması, şehrimize daha fazla yabancı turistin gelmesi sadece turizm sektörüne değil, şehir ekonomisine de önemli miktarda katma değer sağlayacaktır. Bu noktada Bursa turizminin gelişmesi için yerel yönetimlerimiz ve sektörümüzün tüm paydaşları olarak en öncelikli gündemimiz, havaalanının yurt dışı uçuşlarda aktif olması ve teşvik edilmesi olmalıdır.”