Bursa’nın tanıtımı Azerbaycan’da yapıldı
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Dostluk Gecesi’nde, Bursa’nın tanıtımı yapıldı.
Programda, inşaat, finans, kültür, sanat ve turizm başta olmak üzere birçok farklı sektörle ilgili yatırım fırsatları konuşuldu. Etkinlikte konuşan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı’nın şehri Bursa’yı, Azerbaycan’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.
Bağcı, Atış Şirketler Grubunun da bu girişiminin mutluluk verici olduğunu belirterek “Atış Şirketler Grubu, Azerbaycanlı kardeşlerimize hem yatırım hem de hayatının belli bir dönemini tarih ve doğa şehri Bursa’da Türk kardeşleriyle birlikte yaşama imkanı sunuyor” ifadelerini kullandı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Osmangazi olarak Azerbaycan ile kardeşlik bağlarını her geçen gün güçlendirmeye devam ettiklerini anlattı. Atış Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Ahmet Atış da 17 yıl önce inşaatla başlayan serüvenlerinin bugün sağlıktan teknolojiye kadar birçok farklı sektördeki yatırımlarla sürdüğünü söyledi. Atış, Türkiye’nin Azerbaycan ile kardeşlik bağlarını yeni çalışmalar ve yatırımlar ile daha da güçlendirmek istediklerinin altını çizdi.
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Aralık 2022