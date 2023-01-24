Bursa’nın tanıtımı Azerbaycan’da yapıldı

Programda, inşaat, finans, kül­tür, sanat ve turizm başta olmak üzere birçok farklı sektörle ilgili yatırım fırsatları konuşuldu. Et­kinlikte konuşan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı’nın şehri Bursa’yı, Azerbaycan’da ağırlamaktan mutluluk duyduk­larını bildirdi.

Bağcı, Atış Şirketler Grubunun da bu girişiminin mutluluk ve­rici olduğunu belirterek “Atış Şir­ketler Grubu, Azerbaycanlı kar­deşlerimize hem yatırım hem de hayatının belli bir dönemini ta­rih ve doğa şehri Bursa’da Türk kardeşleriyle birlikte yaşama im­kanı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Osmangazi olarak Azerbaycan ile kardeşlik bağlarını her geçen gün güçlen­dirmeye devam ettiklerini an­lattı. Atış Şirketler Grubu Üst Yö­neticisi Ahmet Atış da 17 yıl önce inşaatla başlayan serüvenlerinin bugün sağlıktan teknolojiye ka­dar birçok farklı sektördeki yatı­rımlarla sürdüğünü söyledi. Atış, Türkiye’nin Azerbaycan ile kardeşlik bağlarını yeni çalışma­lar ve yatırımlar ile daha da güç­lendirmek istediklerinin altını çizdi.